Турецкий гамбит

Турция все активнее включается в энергетическую повестку глобального рынка. В течение последних трех месяцев Анкара продемонстрировала свое влияние на нефтяной рынок, ужесточив режим прохождения нефтетанкеров через принадлежащие ей проливы, а также заявила о возможности создания на своей территории крупного газового хаба. Впрочем, эксперты считают, что в итоге стране придется подстраиваться под конъюнктуру, чтобы не остаться без доходов от нефтяных грузов или с потерями от не востребованного в Европе газа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Страховой повод

Ужесточение Турцией правил прохождения грузов с 1 декабря через контролируемые ею проливы Босфор и Дарданеллы привело к транспортному коллапсу у берегов страны. В начале месяца, по данным Bloomberg, почти два десятка танкеров с 2 млн тонн топлива не могли выйти из Черного моря, поскольку власти Турции потребовали подтвердить предоставление судну P&I-страхования (Protection and Indemnity Insurance — защита и компенсация). Подобный документ предусматривает практически все страховые случаи: от столкновений судов до разливов нефти. Это чуть менее половины ежемесячного трафика через Босфор с южной стороны. Ситуация возникла сразу после введения западными странами ограничений цен на нефть из России с 5 декабря на уровне $60 за баррель. Согласно договоренностям стран ЕС, G7 и Австралии, помимо закупки сырья также введен запрет на предоставление услуг по транспортировке российской нефти морским путем, ее страхование, брокерские услуги и финансирование операций. Хотя участники рынка уверяют, что пробка в проливе никак не связана с потолком цен на нефть. Тем более что среди застрявших в Черном море в начале декабря танкеров российскую нефть перевозил всего один. Основная часть судов перевозила сырье из Казахстана, полученное через Каспийский трубопроводный консорциум (идет от казахских месторождений в терминал в Новороссийске). По данным Bloomberg, за последние полгода из этого порта ежедневно отгружалось около 650 тыс. баррелей в сутки.

Сама же Россия через Босфор возит нефть в основном в Индию, которая в последние месяцы наращивала объемы импорта российской нефти, пользуясь существенным дисконтом, а также стремясь покрыть свои потребности до ужесточения международных санкций против РФ. Эксперты не ожидают, что турецкое нововведение может стать причиной для серьезного сокращения экспортных объемов нефти из России, у которой существенно раньше возникли и уже были частично решены проблемы с оформлением страхования.

«В интересах Турции — сохранять нормальный трафик по проливам, быть транзитным центром грузов,— считает руководитель Центра анализа стратегии и технологий развития ТЭКа РГУ имени Губкина Вячеслав Мищенко.— Турция — одна из стран, не присоединившихся к европейским санкциям против энергетического сектора РФ и к тому же уже давно планирующая стать крупным энергетическим хабом для Европы или даже всего континента».

С тем, что заявление Турции не означает присоединения к европейским санкциям против российской нефти, солидарен и старший партнер группы «Деловой профиль» Армен Даниелян: «Пропускная способность пролива Босфор составляет 25 тыс. судов в год, однако ежегодно через него проходит более 40 тыс. судов, в числе которых 8 тыс. танкеров, перевозящих почти 150 млн тонн сырой нефти. Поэтому ужесточение требований по страхованию судов, проходящих через пролив, не означает присоединения Турции к антироссийским санкциям. Оно направлено против всех танкеров, пересекающих пролив без страховки, покрывающей риски столкновения и разлива нефти».

Сложность в обеспечении перевозок российской нефти, по оценке Армена Даниеляна, заключается скорее в недостаточном количестве у России танкеров: «Преобладающую часть танкерных перевозок обеспечивают судовладельцы из ЕС и стран G7. Поэтому после введения санкций российские экспортеры нефти будут вынуждены искать танкеры, готовые воспользоваться услугами альтернативных страховщиков, включая самофинансируемые пулы рисков, такие как фонд GIC Re в объеме $60 млн, созданный индийским национальным перестраховщиком и другие».

По его словам, в соответствии с достигнутыми межправительственными договоренностями Турция признает страховые сертификаты компаний РФ, осуществляющих страхование морских перевозок, а также сертификаты перестрахования рисков морских перевозок, документы, гарантирующие финансовое покрытие рисков: «Российские танкеры уже несколько месяцев пересекают пролив, имея сертификат страхования от "Ингосстраха"».

Энергетические амбиции

К тому же портить отношения с Россией Турции невыгодно с учетом ее планов по созданию на своей территории мощного газового хаба, который позволил бы Анкаре стать серьезным игроком на сырьевом рынке Европы. А успех в этом проекте в большой мере зависит от Москвы.

В октябре идею о замещении с помощью хаба в Турции остановившихся газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» высказал президент РФ Владимир Путин. А через несколько дней стало известно, что это предложение Москвы уже поддержал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Проект создания нового газового кластера в кратчайшие сроки должны подготовить национальные газовые компании «Газпром» и турецкая Botas. По информации Анкары, хаб может быть создан на территории Румелии (Фракии) близ границ Турции с Грецией и Болгарией. В Анкаре подчеркивают, что страна находится в очень выгодном геополитическом и географическом положении с учетом ее близости к странам происхождения энергоресурсов и точкам их потребления.

России турецкий хаб даст возможность продавать газ в Европу, которая объявила о намерениях полностью отказаться от него в среднесрочной перспективе. Но, по мнению Армена Даниеляна, в рамках хаба российский газ будет смешиваться с сырьем из Азербайджана, Ирана и других стран, что его обезличит и позволит сохранить поставки газа в ЕС даже в условиях запрета.

Как поясняет Вячеслав Мищенко, сама тема развития энергетического хаба на территории Турции далеко не нова: «Еще предыдущее руководство страны, заявляя об этом направлении, аргументировало реализацию этой идеи тремя основными критериями: создание мощной экономики, которая была бы подпитана поставками энергоресурсов из разных направлений, обеспечение устойчивости экономики страны, выгода геополитического расположения, при котором страна может пропускать большие объемы энергоресурсов,— говорит он.— Сейчас же создание Турцией газового хаба — вопрос многофакторный. Это не просто поставки российского газа на турецком направлении или их увеличение. Это, по сути, создание условий для функционирование такого хаба». По мнению эксперта, примером для подражания для Турции могут стать европейские хабы TTF, NBP, NCG, которые функционируют уже не одно десятилетие.

Усредненный газ

Исходя из заявлений турецких властей, страна, которая «взяла на себя важную роль укрепления надежности газовых поставок на европейский рынок» для создания газового узла, намерена серьезно модернизировать необходимую инфраструктуру, расширяя не только мощности по производству СПГ, но и увеличивая хранилища для природного газа. Так, емкость подземного хранилища недалеко от озера Туз, составляющая сегодня 1,2 млрд кубометров, планируется нарастить в течение двух лет до 5 млрд кубометров. А подземное хранилище в Силиври емкостью около 3 млрд кубометров в течение года турки намерены расширить до 4,6 млрд кубометров.

Но пока проект создания хаба в Турции находится лишь на стадии идеи и не содержит конкретных данных о его масштабах, сроках, стоимости и условиях реализации. Однако, указывают эксперты, очевидно, что для этого необходимо построить дополнительные ветки и повысить пропускную способность «Турецкого потока», которая сейчас составляет 15,75 млрд кубометров в год у каждой из действующих двух веток. А рассчитывать на данный момент на увеличение объемов прокачки газа не приходится, так как новое строительство не защищено от санкций, которые могут быть приняты в отношении его участников, а также поставок комплектующих и сервисного обслуживания.

Впрочем, туманными остаются и перспективы спроса на российский газ со стороны европейских потребителей. Уже сейчас, по заявлению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Евросоюз заменил две трети поставок газа из России другими поставщиками. Канцлер ФРГ Олаф Шольц также отмечал, что Германия уже преодолела зависимость от поставок российского газа и стремится сократить потребление этого ресурса на 20%. Так что, даже если проект создания газового хаба в Турции будет реализован, он может столкнуться с отсутствием интереса потребителей, считают эксперты.

Константин Анохин