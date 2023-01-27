Следствие завершило расследование уголовного дела по факту смерти трех работников в шахте

Завершено расследование уголовного дела в отношении начальника подземного участка взрывных работ и помощника начальника подземного участка — расходного склада взрывчатых материалов подземного рудника Гайского горно-обогатительного комбината. Им инкриминируют нарушение требований промышленной безопасности опасного производственного объекта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 217 УК РФ). Об этом сообщает управление СКР по Оренбуржью.

По данным следствия, обвиняемые были ответственными за соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности и должны были обеспечить на участке безопасность взрывных работ. У них также были полномочия для запрета определенных работ, создающих угрозу жизни и здоровью работников.

Однако утром 23 апреля минувшего года на глубине 1,2 км в шахте Гайского ГОКа после подрыва скопился аммиак. Он не выветривался из-за отсутствия оборудования для ускоренного проветривания. В итоге от острого отравления погибли три работника предприятия — 24-летний горный мастер и два взрывника (35 и 39 лет). Всего на тот момент в шахте находился 91 человек. Из них эвакуировали 88 работников.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Ани Айвазян, Самара