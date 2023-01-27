Алиев счел нападение на посольство Азербайджана в Тегеране терактом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев расценил вооруженное нападение на посольство своей страны в Иране как теракт. Он потребовал как можно скорее расследовать произошедшее и наказать виновных.

«Решительно осуждаю террористический акт в отношении нашего посольства в Тегеране. Выражаю соболезнования семье и близким погибшего. Требуем скорейшего расследования этого теракта и наказания террористов. Террористические атаки на дипломатические представительства недопустимы»,— написал президент в Twitter. В публикации он также выразил соболезнования близким погибшего при атаке начальника охраны посольства.

Ранее сегодня, 27 января, мужчина обстрелял из автомата Калашникова пост охраны посольства Азербайджана в Иране. В результате погиб руководитель охранной службы, еще двое сотрудников получили ранения. Вооруженный мужчина был задержан.

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде сообщил телеканалу TRT-Haber, что посольство в Тегеране планируется эвакуировать. По его мнению, Иран должен был обеспечить охрану посольства, но этого сделано не было.

Издание Asriran со ссылкой на правоохранительные органы Ирана сообщило, что нападавший объяснил свой поступок семейными причинами. Он думал, что в здании диппредставительства находится его жена, переставшая выходить с ним на связь в апреле 2022 года, после того как она отправилась в посольство Азербайджана.

Эрдни Кагалтынов