Суд отказал мэрии Краснодара в изъятии земельного участка под турбодромом «Белая стрела»

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу мэрии Краснодара по иску к ООО «Парусный» об изъятии земельного участка в Карасунском округе площадью 152 тыс. кв. м. На этом участке сегодня располагается турбодром «Белая стрела». Решение опубликовано в системе «КАД Арбитр».

Фото: YouTube

В октябре прошлого года суд первой инстанции вынес соответствующее решение.

Изначально земельный участок по ул. Парусная был выделен Федерации технических видов спорта под строительство турбодрома. Договор аренды был заключен в 2008 году. Впоследствии земля была выкуплена и разделена на две части. На меньшем участке площадью 5,4 тыс. кв. м были построены двухэтажные дома, на большем — турбодром. В 2012 году федерация заняла у ЗАО «Строй Интернейшнл» (владельца ООО «Парусный») 148 млн руб. под залог участка под «Белой стрелой». Вернуть деньги общественники не смогли, и «Строй Интернейшнл» обратился в суд. В результате земельный участок отошел к коммерческой структуре.

С этим не согласилась администрация Краснодара, посчитав, что схема выкупа земли была незаконной, а цена заниженной. Правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по данному факту. Однако в 2020 году Ленинским районным судом Краснодара было вынесено постановление о прекращении производства по уголовному делу в связи с применением срока давности.

Арбитражный суд Краснодарского края, на чье решение было подана апелляция, посчитал, что участок выбыл из собственности мэрии на возмездной основе, в заблуждение администрацию никто не вводил, а срок исковой давности прошел еще в 2014 году. Апелляционная инстанция это решение подтвердила.

Турбодром «Белая стрела» был открыт в 2009 году, на нем проходили соревнования по дрэг-рейсингу, дрифту, триатлону и мотокроссу.

По данным «СПАРК-Интерфакс», стопроцентным владельцем ООО «Парусный» является «Строй Интернейшнл». Общество зарегистрировано в 2014 году. Чистые активы «Парусного» в 2021 году составляли 219 млн руб. Тогда же убытки достигли 2,6 млн руб. при нулевом доходе.

Андрей Ульченко

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