Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал решение США включить ЧВК «Вагнер» в список транснациональных преступных организаций. Он заявил, что Вашингтон много лет демонизирует ЧВК «Вагнер», но пока не представили внятных аргументов в пользу этой позиции.

«Мы же с вами не вчера впервые услышали такие заявления в сторону демонизации ЧВК "Вагнер" из Вашингтона. Это продолжается уже много лет. Вместе с тем, как правило, подобные заявления из Вашингтона носят голословный характер. Сколь-нибудь внятных аргументов мы с вами никогда не видели и не читали»,— сказал пресс-секретарь, комментируя обоснованность обвинений США по поводу деятельности ЧВК на Украине.

Он отметил, что заявления Вашингтона о действиях ЧВК в Центральноафриканской Республике также звучат «достаточно голословно». По его словам, США не представили публике никаких доказательств и подтверждений инкриминируемых организации действий. «Это значительно девальвирует смысл тех заявлений, которые идут из Вашингтона»,— заключил Дмитрий Песков.

Вчера, 26 ноября, Минфин США классифицировал ЧВК «Вагнер» как транснациональную преступную организацию и ввел новые санкции против структур, связанных с компанией и ее создателем Евгением Пригожиным. По данным администрации американского президента, сейчас на Украине находятся 50 тыс. членов ЧВК, 40 тыс. из которых — это осужденные.

Эрдни Кагалтынов