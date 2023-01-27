Гиперзвуковую ракету «Циркон» примут на вооружение в 2023 году

Военно-морской флот России в 2023 году примет на вооружение гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон». Об этом сообщил генеральный директор НПО машиностроения Александр Леонов, слова которого приводит ТАСС.
Запуск ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки «Северодвинск».
Фото: Минобороны России
Отвечая на вопрос журналистов, соответствует ли предельная дальность «Циркона» 900 км, как ранее заявляло Минобороны, господин Леонов сказал: «Вы знаете, я про характеристики не говорю. То, что говорят военные, подтверждаю. А более расширенно у нас не принято говорить. Но это не максимальная дальность. Ракета должна быть принята на вооружение ВМФ в этом году».
При этом господин Леонов отметил, что вопрос принятия ракеты на вооружение — «чисто организационный». «Выполняется стандартный набор процедур и оформления набора документов по принятию "Циркона" на вооружение. Ничего необычного тут нет»,— добавил он. Ракета уже поступила в серийное производство, на вооружение ее получил фрегат «Адмирал Горшков», заключил господин Леонов.
4 января президент Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии отправки на боевую службу фрегата «Адмирал Горшков», оснащенного гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что фрегат отправляется в плавание по Атлантическому и Индийскому океанам, а также по Средиземному морю. Ранее президент уточнял, что район размещения нового вооружения будет выбран, исходя из «интересов обеспечения безопасности» России.