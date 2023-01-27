Гиперзвуковую ракету «Циркон» примут на вооружение в 2023 году

Военно-морской флот России в 2023 году примет на вооружение гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон». Об этом сообщил генеральный директор НПО машиностроения Александр Леонов, слова которого приводит ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Запуск ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки «Северодвинск».

Фото: Минобороны России Запуск ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки «Северодвинск».

Фото: Минобороны России

Отвечая на вопрос журналистов, соответствует ли предельная дальность «Циркона» 900 км, как ранее заявляло Минобороны, господин Леонов сказал: «Вы знаете, я про характеристики не говорю. То, что говорят военные, подтверждаю. А более расширенно у нас не принято говорить. Но это не максимальная дальность. Ракета должна быть принята на вооружение ВМФ в этом году».

При этом господин Леонов отметил, что вопрос принятия ракеты на вооружение — «чисто организационный». «Выполняется стандартный набор процедур и оформления набора документов по принятию "Циркона" на вооружение. Ничего необычного тут нет»,— добавил он. Ракета уже поступила в серийное производство, на вооружение ее получил фрегат «Адмирал Горшков», заключил господин Леонов.

4 января президент Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии отправки на боевую службу фрегата «Адмирал Горшков», оснащенного гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что фрегат отправляется в плавание по Атлантическому и Индийскому океанам, а также по Средиземному морю. Ранее президент уточнял, что район размещения нового вооружения будет выбран, исходя из «интересов обеспечения безопасности» России.

Милена Костерева