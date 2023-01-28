Дома у Диора

На парижской авеню Монтень, где в 1947 году открыл свой дом моды Кристиан Диор, появился музей, посвященный истории человека, всего за десять лет построившего одну из знаменитейших марок мира. В Galerie Dior, которую она создала в память о своем основателе, отправился корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Кристиан Диор (1905–1957) родился в Нормандии в городке Гранвиле, где до сих пор сохраняется в виде музея родительская вилла «Румбы». Но все знают его парижский адрес: дом 30 на авеню Монтень. 12 февраля 1947 года не самый известный во Франции кутюрье, только что создавший на чужие деньги Christian Dior, показал здесь свою первую коллекцию. Он предложил женщинам забыть только что закончившуюся войну, оккупацию, продуктовые карточки и зажить наконец-то всему вопреки.

В тот день важная дама, редактриса Harper’s Bazaar Кармел Сноу сделала автору комплимент, сказав о «революции» и о «новом образе». Так New Look вошел в историю моды. Диор ушел от униформы, от «женщин-солдат» к «женщинам-букетам» с, как он говорил, «талией, тонкой, как лиана, и юбкой, широкой, как венчик цветка». Именно цветком выглядел удивительный диоровский наряд «Бар», состоявший из светлого жакета с баской, подчеркивающей и без того тонкую талию, и пышной черной юбки.

Этот костюм, названный в честь реального гостиничного бара, открывает новый музей, созданный маркой Dior к 75-летию своего рождения. Другая отсылка к цветам — парад платьев перед семейным домом Диоров в Гранвиле, где цветы с фотопанно продолжены настоящими розами, которые с весны до осени цветут за высокими окнами парижского музея во внутреннем дворе.

Пространством занималась архитектор Натали Криньер, та самая, что делала в 2011-м выставку «Под знаком искусства» в Пушкинском в Москве, а потом роскошную юбилейную экспозицию 2017 года «Кутюрье мечты» в Парижском музее декоративных искусств и «Дизайнер мечты» в лондонском музее Виктории и Альберта. С Диором она не расстается уже более десяти лет и в постоянной экспозиции, конечно, использовала идеи многих своих выставок, хотя прямых повторов нет.

Проложенный ею путь начинается с третьего этажа — вниз по винтовой лестнице, которую окружает гигантская витрина «Диорама» c образцами всего, что за три четверти века сделал Dior: полное собрание колеров, форм, функций, выстроенных сверху вниз от черного к белому.

В 1947-м Кристиан Диор занял лишь четыре комнаты. Теперь марке принадлежит почти целый квартал, не считая расположенных на соседних улицах мастерских. Вход в Galerie Dior открыт со стороны улицы Франциска I и ведет в исторический дом, где среди 13 залов нового музея есть и мемориальный кабинет создателя, и швейные столы, и примерочная. Чтобы проникнуться духом этого скромного по размерам, но безграничного по апломбу пространства, которое Диор называл «бюро мечты», потолок студии сделан прозрачным. Сквозь него с верхнего этажа можно увидеть каждую деталь рабочих столов.

Любая профессия имеет свой язык. Есть такие, язык которых темен для профанов, как ядерная физика. Кутюрье изъясняется кроем, беседует тканями, говорит шитьем. Точно так же, как Расин и Корнель создали эталон французского языка, Диор создал образец «французской моды». Он был не единственным, но самым преданным, самым последовательным и самым снисходительным к женщинам.

Под руководством самого Диора «бюро мечты» проработало лишь десять лет. На показанных на выставке документальных кадрах с его похорон — такие же толпы поклонников, которые осаждают сейчас модные показы марки. Диора сменили другие, но не худшие. Сначала Ив Сен-Лоран, затем Марк Боан, Джанфранко Ферре, Джон Гальяно, Раф Симонс, а теперь Мария-Грация Кьюри. В архитектуре Натали Криньер предусмотрена галерея семи создателей, представленных одним из своих платьев и показанных на семи экранах в моменты работы. С удивительной точностью подобранные видео, на которых очень разные люди почти одинаковыми жестами и с почти одинаковой мимикой делают одну и ту же работу: рисуют, кроят подкалывают отворот, драпируют своих партнерш-моделей.

А за ними следует огромная, на высоту трех этажей, инсталляция из платьев, которые свет превращает в подобие многоярусного византийского иконостаса. Кутюр — скульптуры, которые строятся вокруг тела. Украшение женщины — это род религиозного служения красоте. Для этого и существует кутюр, говорит нам новый музей, а вовсе не для того, чтобы дизайнеры соревновались, кто круче и страньше.