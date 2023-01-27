Бывшего главу Шарангского района осудили за списанную военную технику

Уренский районный суд приговорил к шести годам лишения свободы условно (с испытательным сроком четыре года) бывшего главу Шарангского района Олега Зыкова. Его признали виновным в особо крупной растрате и превышении должностных полномочий.

По данным прокуратуры, в марте 2018 года он распорядился списать 15 автомашин, которые ранее Министерство обороны передало Шаранге для комплектования местного предприятия ЖКХ и пожарной части. Бывшая военная техника была неисправна, и по указанию главы района ее сдали на металлолом. Позже по этому поводу было возбуждено уголовное дело – следствие решило, что муниципалитету был нанесен ущерб на сумму свыше 4 млн руб. за счет списания еще пригодных грузовиков. По информации «Ъ-Приволжье», Олег Зыков полностью признал вину по уголовному делу и возместил ущерб.

Иван Сергеев