В Иркутской области возбудили дело из-за нарушений при строительстве жилья для сирот

Уголовное дело о превышении полномочий возбуждено в отношении директора ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области». Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, в 2022 году учреждение заключило госконтракты на подготовку проектной документации, выполнение инженерных изысканий и строительство 24 жилых домов для детей-сирот в городах Саянск, Тулун, поселках Забитуй, Усть-Уда и Балаганск. Общая сумма контрактов составила более 430 млн руб.

Директор учреждения неправомерно, по версии следствия, подписал с двумя подрядчиками ряд дополнительных соглашений к контрактам, в результате им необоснованно был перечислен аванса в сумме более 206 млн руб. «Установлено, что разрешения на возведение указанных домов выданы с нарушением и ввиду отсутствия должного контроля за процессом строительства ввод их в эксплуатацию в настоящее время невозможен», — говорится в сообщении управления СКР.

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Илья Николаев