Прекращено дело в отношении машинистов канатной дороги в Башкирии, где упал ребенок

Белорецкий межрайонный суд прекратил уголовное дело в отношении машинистов канатной дороги 44-летнего Айнура Машурова и 41-летнего Ильсина Ишмурзина, обвиняемых в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

Установлено, что в декабре 2021 года подсудимые должным образом не проконтролировали техническое состояние механического оборудования канатной дороги на горнолыжном курорте «Абзаково». Во время подъема бугель, на котором поднимался девятилетний горнолыжник детской спортивной школы из подмосковного Звенигорода, переплелся со встречным пустым бугелем. В результате ребенок упал на подъемную трассу с высоты 4-5 м и получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, гематомы, что было квалифицировано как средняя степень тяжести. До начала судебного заседания представитель потерпевшего обратился с ходатайством о прекращении производства по делу за примирением сторон. Обвиняемые ущерб полностью возместили.

Влада Шипилова

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