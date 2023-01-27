Житель Белорецка планирует построить этно-парк с северными оленями

Житель Белорецка Тимур Эниев планирует открыть в Белорецком районе этно-парк «Северный олень» с чумом (традиционное жилище народов Севера) и северными оленями. Об этом в Telegram-канале сообщил глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта.

Предприниматель обратился в администрацию района с просьбой помочь в выборе участка для размещения этно-парка. «Поручил коллегам подобрать подходящий участок с удобной доступностью, чтобы вблизи не было жилых домов», — написал Андрей Иванюта.

Тимур Эниев занимается оленеводством с 2018 года. Первые четыре года загон с оленями располагался в селе Абзаково, сейчас предприниматель арендует землю в Белорецке в микрорайоне Укшук. По словам Андрея Иванюты, пока там живут три оленя, которым «вполне подходят наши климатические условия».

Влада Шипилова

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