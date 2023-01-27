Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

США сообщили об уничтожении главаря ИГ в Сомали

Американские военные провели контртеррористическую операцию в Сомали, в ходе которой было ликвидировано несколько боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). В том числе был убит местный лидер Билал-аль-Судани, сообщил министр обороны США Ллойд Остин.

В опубликованном на сайте Пентагона заявлении отмечается, что Билал-аль-Судани отвечал за усиление присутствия «Исламского государства» в Африке и за финансирование террористических атак боевиков ИГ по всему миру, включая Афганистан.

Контртеррористическая операция США в Сомали была проведена 25 января по распоряжению президента США Джо Байдена. Отмечается, что при ее проведении никто из мирных жителей не пострадал.

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...