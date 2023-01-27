США сообщили об уничтожении главаря ИГ в Сомали

Американские военные провели контртеррористическую операцию в Сомали, в ходе которой было ликвидировано несколько боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). В том числе был убит местный лидер Билал-аль-Судани, сообщил министр обороны США Ллойд Остин.

В опубликованном на сайте Пентагона заявлении отмечается, что Билал-аль-Судани отвечал за усиление присутствия «Исламского государства» в Африке и за финансирование террористических атак боевиков ИГ по всему миру, включая Афганистан.

Контртеррористическая операция США в Сомали была проведена 25 января по распоряжению президента США Джо Байдена. Отмечается, что при ее проведении никто из мирных жителей не пострадал.

Милена Костерева