Чиновников в Башкирии обязали согласовывать получение наградного оружия от иностранных государств

В Башкирии утвердили положение о порядке выдачи разрешения чиновникам на получение наградного оружия в подарок от глав или правительств иностранных государств. Соответствующий указ главы Башкирии Радия Хабирова опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, должностное лицо, получившее наградное оружие, должно представить в управление главы Башкирии по вопросам государственной службы и кадровой политики ходатайство о разрешении на его принятие или об отказе. В заявлении чиновник должен указать вид, тип, модель и калибр наградного оружия, представить документ о награждении и его нотариально заверенный перевод. Решение о выдаче разрешения будет принимать глава республики.

Майя Иванова

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