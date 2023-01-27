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Коммерсантъ FM
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«Росатому» передали акции пермского производителя редкоземельных металлов

Указом президента РФ Владимира Путина акции ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) передали госкорпорации по атомной энергии «Росатом». Согласно указу от 26 января, акции СМЗ передали госкорпорации в качестве имущественного взноса Российской Федерации.

Соликамский магниевый завод производит все выпускаемые в РФ соединения редкоземельных элементов, ниобия и тантала, а также 60% товарного магния и 4–5% губчатого титана. Магниевые сплавы востребованы в авиапроме и космонавтике. Чистая прибыль СМЗ по итогам 2021 года превысила 592,415 млн руб., а по итогам первого квартала 2022 года составила больше 2 млрд руб.

Весной 2022 года Генпрокуратура РФ добилась в суде истребования в собственность государства контрольного пакета акций СМЗ (более 89%), которым владели бизнесмены Петр Кондрашев, Сергей Кирпичев, Тимур Старостин и Игорь Пестриков. Акции были переданы Росимуществу. Также Генпрокуратура РФ намерена добиться изъятия акций СМЗ у миноритариев общества.

Недавно совет директоров ОАО СМЗ решил досрочно прекратить полномочия гендиректора магниевого завода Артура Уртаева, который сейчас находится в СИЗО по обвинению в хищении 250 млн руб., принадлежащих заводу.

Правоохранительные органы подозревают, что экс-акционер предприятия Игорь Пестриков был пособником Артура Уртаева в хищении средств СМЗ. Новым гендиректором Соликамского магниевого завода недавно назначили одного из топ-менеджеров АО «Атомредметзолото» (входит в ТГ «Росатом») Руслана Димухамедова. Пост председателя совета занял Владислав Демидов, замдиректора одного из департаментов Минпромторга РФ.

Подробнее читайте в материале «Мера заключения».

Евгения Ахмедова, Пермь

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