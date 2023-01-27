В Хакасии отмечается подъем воды в Енисее

В Республике Хакасия власти предупреждают о возможном превышении опасной отметки уровня воды в 360 см в Енисее в районе села Подсинее. Ведется круглосуточный мониторинг, сообщил в своем Telegram-канале мэр Абакана Алексей Лемин. «Три дня назад уровень Енисея поднялся на 184 сантиметра, за последние сутки – на 12 сантиметров. Уровень воды в данном районе сейчас – 340 сантиметров, до опасной отметки – 20 сантиметров. Всего в дачном обществе «Подсинее» официально зарегистрировано 52 дома, где было подтопление при очень высоких уровнях воды. Но подтопление участков – явление довольно редкое, в последний раз вода вышла на дорогу в 2019 году. Но угроза подтопления существует и в настоящее врем», - прокомментировал глава города.

Хакасский ЦГМС также сообщает о продвижении кромки ледостава вверх по течению на реке Енисей в нижнем бьефе Майнской ГЭС, что может привести к дальнейшему повышению уровня воды и подтоплению дачных участков по берегам реки Енисей.

«Конечно, стихия есть стихия, и нужно всегда быть очень внимательными. Тем дачникам, чьи дома находятся в возможной зоне подтопления, нужно отключить электричество, поднять заготовки и ценные вещи на чердак и быть готовыми уехать на время из своих домов», - добавил Алексей Лемин.

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Лолита Белова