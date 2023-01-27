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Татарстан решил не тянуть с раисом

Рустам Минниханов перестанет быть президентом уже через 10 дней

Президент Татарстана станет главой (раисом) республики уже через 10 дней. Такие поправки в региональную конституцию были одобрены в четверг Госсоветом при только девяти голосах «против». Также республика уберет из основного закона упоминания суверенитета и договора о разграничении полномочий с федеральным центром. В самом конце 2022 года Госсовет принял поправки, согласно которым звание президента сохранялось за Рустамом Миннихановым до выборов-2025. Ускоренный отказ от президентского статуса эксперты связывают с тем, что «Москва заняла принципиальную позицию».

Фото: tatarstan.ru

Фото: tatarstan.ru

Согласно принятому 26 января закону «О внесении изменений в Конституцию Республики Татарстан», через 10 дней должность руководителя региона будет называться «глава (раис)». Таким образом, хоть и с опозданием, Татарстан наконец исполнил новый федеральный закон о публичной власти в регионах, который предписывал субъектам РФ до 1 января 2023 года привести свои конституции и уставы в соответствие с новым документом и, в частности, отказаться от должности президента. Впрочем, Татарстан оставался единственным регионом, глава которого именовался президентом.

На сессии Госсовета законопроект представил глава комитета по госстроительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин. Он назвал этот документ «компромиссным, учитывающим мнение и позиции всех заинтересованных сторон», отметив, что при его разработке учитывалось мнение прокуратуры, и предложил не открывать прения по этому вопросу. «Я предлагаю поддержать предложение комитета, чтобы сейчас не политизировать этот вопрос. Без выступлений»,— настоял спикер Госсовета Фарид Мухаметшин.

В первом чтении проект поддержали 76 депутатов, восемь были против и один воздержался. На поправки ко второму чтению отвели всего полчаса, но таковых не поступило. Во втором чтении было 76 голосов за, шесть против и двое воздержались. В целом же изменения в конституцию поддержали 73 депутата при 9 против и одном воздержавшемся.


Напомним, что 23 декабря 2022 года Госсовет Татарстана уже вносил изменения в конституцию. Именно тогда появилось дополнительное наименование главы региона — раис (с арабского переводится как «председатель, начальник»), но одновременно депутаты приняли решение о «переходном положении», согласно которому президент Рустам Минниханов сохранит название своей должности вплоть до очередных выборов 2025 года.

Поправки тогда вызвали бурную дискуссию, а некоторые депутаты предлагали сохранить название «президент». Однако господин Минниханов призвал не допустить того, чтобы кто-то подумал, будто Татарстан «восстал» в условиях специальной военной операции. Республика должна «найти компромисс с федеральным центром», поддержал его первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев.

При рассмотрении новых поправок Рустам Минниханов выступать не стал. А Альберт Хабибуллин пояснил, что от «переходного положения» пришлось отказаться «после проведения дополнительных консультаций». В результате было решено «начать использовать новое наименование должностного лица после вступления в силу рассматриваемого сегодня законопроекта», сказал депутат.

Корректировке подверглись и другие статьи конституции. Так, была отредактирована ст. 1, которую прежде нельзя было менять без проведения референдума: из нее исключили упоминание суверенитета и договора о разграничении полномочий с федеральным центром (первое такое соглашение было заключено в 1994 году, второе — в 2007 году сроком на 10 лет). Теперь Татарстан — «демократическое правовое государство в составе РФ», а его государственность выражается в «наличии своей территории, населения, системы органов государственной власти, своей Конституции и законодательства, государственных языков и государственных символов».

25 положений конституции признаны утратившими силу. Среди них, например, статьи о гражданстве Татарстана и о конституционном суде республики.

Исключена также норма о том, что республика «отвергает насилие и войну как средство разрешения споров между государствами и народами»

Кроме того, власти региона лишаются полномочий по согласованию кандидатуры прокурора республики, а Госсовет Татарстана не сможет толковать республиканские законы.

Наконец, изъято из конституции республики и требование о том, что кандидаты на пост ее главы должны владеть двумя государственными языками — русским и татарским. Теперь в ней говорится лишь, что глава (раис) «использует» госязыки в своей работе. В то же время снимаются ограничения по количеству сроков нахождения у власти одного и того же лица, так что Рустам Минниханов, уже дважды избиравшийся президентом, сможет пойти и на следующие выборы.

Господин Минниханов подписал закон о поправках в день принятия. Новая редакция конституции Татарстана вступит в силу с 6 февраля 2023 года.

Политтехнолог Константин Калачев считает, что решение сразу же отказаться от президентского статуса главы региона было принято после того, как Рустам Минниханов 23 января побывал в Кремле на встрече с президентом Владимиром Путиным. «Надо соответствовать ожиданиям президента»,— полагает эксперт.

Господин Калачев указывает, что теперь Татарстан «такой же субъект, как и все, но который смог что-то выторговать»

Напомним, что ранее сенатор и соавтор закона о публичной власти в регионах Андрей Клишас заявлял, что «Татарстан должен выполнять положения федерального закона точно в установленный срок» и «это касается всех положений федерального законодательства». 

«Насколько я знаю, было сильнейшее давление из Москвы. Хотя предварительно была компромиссная договоренность, что статус президента сохраняется до 2025 года и ряд других статей конституции не будут резаться по-живому»,— говорит политолог Руслан Айсин.

По его словам, «Москва заняла принципиальную позицию», из-за чего Госсовет «не смог проявить политическую субъектность» и «поднял руки». Он сравнивает эту ситуацию, как в 2017 году Госсовет республики вынужден был согласиться с добровольным изучением татарского языка в республике. «Но тогда решение депутатов было единогласное, а сейчас, несмотря на то что ситуация более жесткая, девять депутатов проявили принципиальность»,— заключает он.

Кирилл Антонов

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