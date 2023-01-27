Из свежей почты

Денис Безруков, 6 лет, задержка психоречевого развития, аутизм, требуется курсовое лечение. 147 050 руб.

Внимание! Цена лечения 239 050 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 70 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Ставрополье» соберут 22 тыс. руб.

В год и три месяца Денис замкнулся и перестал откликаться на обращение. Невролог сказал, что у сына задержка психического развития, назначил лечение, но ничего не менялось. Денису поставили диагноз «аутизм». Физически сын хорошо развит, но не говорит и ничего не понимает. Русфонд помог нам попасть в московский Институт медтехнологий (ИМТ). И Денис будто очнулся – начал понимать речь, стал самостоятельнее. Лечение нельзя прерывать, а платить мне нечем. Помогите! Елена Рудченко, Ставропольский край

Невролог ИМТ Ольга Рымарева (Москва): «Лечение необходимо продолжать. Надо расширить кругозор Дениса, улучшить концентрацию внимания и поведение, развить речевые и социально-бытовые навыки».

Вера Букина, 8 лет, синдром Апера, сужение и деформация зубных рядов, требуется ортодонтическое лечение. 147 440 руб.

Внимание! Цена лечения 495 440 руб. Общество помощи русским детям (США) внесло 170 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 160 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Тыва» соберут 18 тыс. руб.

Вера родилась с деформацией черепа и лицевых костей, сросшимися пальчиками на руках и ногах. Ей диагностировали синдром Апера — тяжелое генетическое заболевание. Дочка перенесла уже 13 операций: хирурги устранили деформации черепа и лицевых костей, разделили пальцы рук и ног. Огромное спасибо Русфонду за помощь! Но до сих пор у Веры деформированы челюсти, зубы разрушаются, растут криво. Ей необходимо лечение у ортодонта и стоматолога — очень дорогое, нам не осилить. Галина Букина, Республика Тыва

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Вере требуется ортодонтическое лечение с помощью несъемных расширяющих аппаратов на верхней челюсти и съемных аппаратов на нижней челюсти. Но прежде необходимо полностью вылечить зубы».

Аргишт Асланян, 11 лет, деформация обеих стоп, требуется операция. 196 352 руб.

Внимание! Цена операции 396 352 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 200 тыс. руб.

Когда сыну было восемь лет, он начал жаловался на боль в левом колене и пояснице, часто спотыкался, падал. И стопы деформировались, особенно левая. В прошлом году Аргишт упал и сломал левую лодыжку, ему наложили гипс, два месяца он лежал в гипсе. Мы повезли сына на консультацию к известному ярославскому ортопеду Максиму Александровичу Вавилову. Доктор сказал, что Аргишту необходима сложная операция, но мы не можем ее оплатить. Зарплаты у нас с мужем скромные, растим двоих детей. Алвард Улибегян, Московская область

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «Аргишту требуется операция Эванса — пересечение таранной кости. Стопы вернутся в правильное положение, боль уйдет, и мальчик сможет нормально ходить».

Ксюша Балаховская, 6 лет, несовершенный остеогенез, требуется курсовое лечение. 153 236 руб.

Внимание! Цена лечения 547 236 руб. Компания «Металлоинвест» внесла 162 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 208 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Белгород» соберут 24 тыс. руб.

Ксюша родилась со сломанными бедрами, ей диагностировали несовершенный остеогенез — хрупкость костей. За первый год жизни дочка перенесла около десяти переломов. С помощью Русфонда мы начали лечение в московской клинике GMS, и Ксюша научилась сидеть, ползать, а затем вставать. Дочке укрепили правое бедро и левую голень штифтами. Ксюша уже активно ходила и даже бегала, но 26 декабря упала и сломала правое бедро. Штифт удержал кость от смещения, но плотность костей опять снизилась, надо продолжать терапию. И мы снова просим помощи в оплате. Ольга Балаховская, Белгородская область

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Татьяна Хасянова: «Для предотвращения новых переломов и сохранения достигнутых результатов Ксюше необходимо продолжить лечение в сочетании с физической реабилитацией».

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