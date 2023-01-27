Двенадцать лет за «Партию»

Как стало известно “Ъ”, от 6 до 12 лет заключения запросило гособвинение для фигурантов громкого уголовного дела о попытке рейдерского захвата активов основателя фирм «Партия» и «Домино» Александра Минеева, оцениваемых в 9,3 млрд руб. Среди подсудимых оказались три юриста бизнесмена и экс-военнослужащий, которого ранее обвиняли в причастности к убийству господина Минеева, пытавшегося вернуть похищенное.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Минеев

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ Александр Минеев

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ

Процесс в отношении адвокатов Сергея Боголюбского и Камиля Казиева, экс-начальника юридической службы компаний бизнесмена Александра Минеева Юлии Егоровой, бывшего военнослужащего Дмитрия Куриленко, представлявшегося генералом ГРУ, а также его водителя и помощника Омара Сулейманова начался в Тушинском райсуде еще летом 2021 года. И только на днях в ходе прений сторон представитель Генпрокуратуры заявил, что считает вину фигурантов в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) полностью доказанной, попросив назначить самые большие сроки адвокату Боголюбскому — 12 лет, водителю Сулейманову — 11 лет и офицеру Куриленко — 10 лет. За мошенничество по УК РФ предусмотрено до десяти лет заключения, однако обвинение считает, что, несмотря на смягчающие вину обстоятельства, неоднократное совершение преступлений должно наказываться сроками выше максимальных. При этом юристам Казиеву и Егоровой, признавшим вину частично, Генпрокуратура запросила по шесть лет.

Александр Минеев был застрелен в подмосковном Королеве еще в январе 2014 года. Разбираясь в происшедшем, СКР пришел к выводу, что преступление совершено для того, чтобы скрыть следы попытки хищений его активов, оцениваемых почти в 10 млрд руб.

Многочисленными объектами недвижимости господина Минеева владели 18 ООО, участниками которых являлись офшоры «Милкикэп Лтд», «Сэпкэп Лтд», «Браункэп Лтд» и «Оранджкэп Лтд». Ими владела компания «Крейзи Дрэгон Интернейшнл Лимитед», бенефициаром которой через еще одну офшорную компанию — «Корэ» — выступал сам господин Минеев. Гендиректором четырех офшоров являлась Юлия Егорова, возглавлявшая к тому же и юридический департамент компаний господина Минеева.

Схему хищения, по версии следствия, еще в 2013 году придумал предприниматель Борис Караматов, ранее работавший у господина Минеева. Для участия в деле он пригласил капитана запаса Дмитрия Куриленко, представлявшегося генералом, а тот — бизнесменов Михаила Некрича и бывшего зятя Бориса Березовского Георгия Шуппе, так как «это дело непростое», необходимы «хорошая подготовка» и большие финансовые затраты.

Согласно разработанному плану, господин Караматов вернулся к господину Минееву, став гендиректором ООО «Евразия», которое управляло его активами. Получив доступ к документам всех компаний, подконтрольных господину Минееву, злоумышленники с помощью адвокатов и юристов стали переоформлять их на другие юрлица. Самого же бизнесмена планировали задержать с помощью следователей СКР из Дагестана, вывезти в республику и арестовать по обвинению в финансировании НВФ. Для этого домой бизнесмену должны были подбросить расписки о якобы полученных лидерами боевиков деньгах. Однако в какой-то момент Борис Караматов почувствовал, что, захватив имущество господина Минеева, новые владельцы его попросту кинут, и сбежал от них. Тогда его сообщники, полагает следствие, и организовали убийство предпринимателя. После его расстрела на перекрестке в Королеве через госпожу Егорову за вознаграждение, предположительно, в размере $1 млн были получены все необходимые правоустанавливающие документы, которые юристы переоформили.

Позднее Борис Караматов полностью признал вину, но сбежал, когда материалы его выделенного в отдельное производство дела собирались передать в суд. В настоящее время он находится в розыске как по «делу Минеева», так и за участие в хищении сотрудниками спецподразделений 134 млн руб. при нападении на банк. В этом деле он, по версии следствия, выступал наводчиком.

Юрий Сенаторов