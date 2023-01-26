WSJ: Абрамович остается приемлемым для Москвы и Киева посредником в переговорах

Бизнесмен Роман Абрамович продолжает предпринимать посреднические действия по украинскому конфликту, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Бизнесмен, по данным WSJ, является приемлемым посредником как для Москвы, так и для Киева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Абрамович

Фото: Umit Bektas / Reuters Роман Абрамович

Фото: Umit Bektas / Reuters

По словам людей, близких к господину Абрамовичу и Кремлю, бизнесмен встречался с президентом Владимиром Путиным лично и с начала военной операции несколько раз разговаривал с ним по телефону, сообщает WSJ. По данным издания, у Романа Абрамовича также есть прямая связь с руководителем администрации президента РФ Антоном Вайно.

«Господин Абрамович доводит украинскую точку зрения непосредственно до господина Путина, как говорят люди, а затем доносит точку зрения Кремля непосредственно до Киева. Он помогает с небольшим обменом пленными каждые несколько недель»,— пишет WSJ.

В дискуссиях между Россией и Украиной «он может играть роль, если есть необходимость вмешиваться в какие-то вопросы»,— комментирует советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Но это не роль посредника, которую он выполнял в первых раундах переговорного процесса»,— отмечает он.

По данным WSJ, сейчас господин Абрамович содействует обмену пленными, вывозу зерна с Украины и аммиака из России. Люди, близкие к бизнесмену, говорят, что он мало чем занимается, кроме вопросов, связанных с конфликтом.

В марте 2022 года в Кремле говорили, что Роман Абрамович задействован в обеспечении «определенных контактов» между Россией и Украиной, в июле он присутствовал на подписании зернового соглашения в Стамбуле. В декабре британская пресса заявляла о причастности господина Абрамовича к освобождению британских наемников.

Бизнесмен с начала военной операции находится под западными санкциями.

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Мария Федотова