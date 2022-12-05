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Коммерсантъ FM
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Второй освобожденный из плена британский наемник вернулся на Украину

Бывший британский военнослужащий Шон Пиннер, который воевал на стороне ВСУ и был приговорен в ДНР к смертной казни, вернулся на Украину. Как рассказал сам британец газете The Sun, он решил быть вместе со своей женой украинкой Ларисой, которая занимается гуманитарной помощью.

Шон Пиннер

Шон Пиннер

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Шон Пиннер

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Как отмечает издание, британец не намерен снова участвовать в боях. Такое обещание он дал своей 65-летней маме Деборе и взрослому сыну.

Шон Пиннер был одним из трех иностранцев, которые попали в плен в Мариуполе и были приговорены Верховным судом ДНР к смертной казни за участие в боевых действиях в составе украинских вооруженных сил в качестве наемников. 21 сентября британцев Шона Пиннера, Эйдена Аслина и марокканца Саадуна Брагима освободили. Они были обменяны при посредничестве Турции и Саудовской Аравии. Как утверждала британская пресса, в самолете британских наемников встретил бизнесмен Роман Абрамович, который сыграл ключевую роль в обмене.

Отметим, что Эйден Аслин также говорил, что вернется на Украину. Он также говорил, что не намерен снова участвовать в боевых действиях. Вместо этого он планировал снимать ролики для YouTube в качестве военного корреспондента.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Полина Собакина

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