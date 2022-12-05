Второй освобожденный из плена британский наемник вернулся на Украину

Бывший британский военнослужащий Шон Пиннер, который воевал на стороне ВСУ и был приговорен в ДНР к смертной казни, вернулся на Украину. Как рассказал сам британец газете The Sun, он решил быть вместе со своей женой украинкой Ларисой, которая занимается гуманитарной помощью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шон Пиннер

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости Шон Пиннер

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Как отмечает издание, британец не намерен снова участвовать в боях. Такое обещание он дал своей 65-летней маме Деборе и взрослому сыну.

Шон Пиннер был одним из трех иностранцев, которые попали в плен в Мариуполе и были приговорены Верховным судом ДНР к смертной казни за участие в боевых действиях в составе украинских вооруженных сил в качестве наемников. 21 сентября британцев Шона Пиннера, Эйдена Аслина и марокканца Саадуна Брагима освободили. Они были обменяны при посредничестве Турции и Саудовской Аравии. Как утверждала британская пресса, в самолете британских наемников встретил бизнесмен Роман Абрамович, который сыграл ключевую роль в обмене.

Отметим, что Эйден Аслин также говорил, что вернется на Украину. Он также говорил, что не намерен снова участвовать в боевых действиях. Вместо этого он планировал снимать ролики для YouTube в качестве военного корреспондента.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Полина Собакина