Чехия проверяет себя на милитаризм

В Чехии в пятницу стартует двухдневный второй тур президентских выборов. Социологи прочат победу отставному генералу, экс-главе Военного комитета НАТО Петру Павелу. Между тем второй кандидат — миллиардер и бывший премьер-министр Андрей Бабиш — до последнего момента пытался убедить электорат в том, что его соперник опасен, так как при первой же возможности втянет Чехию в войну.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кандидаты в президенты Чехии Петр Павел (слева) и Андрей Бабиш

Фото: David W Cerny, Reuters Кандидаты в президенты Чехии Петр Павел (слева) и Андрей Бабиш

Фото: David W Cerny, Reuters

«В большинстве цивилизованных государств глава государства — это не военный»,— негодовал после первого тура выборов Милош Земан, покидающий пост президента. Из восьми кандидатов во второй тур, который завершится в эту субботу, прошли бывший командующий генштабом Чехии Петр Павел и экс-премьер Андрей Бабиш. Несмотря на недовольство президента Земана, после 8 марта его кресло, судя по опросам, все же займет отставной генерал. Если в первом туре за него отдали 35,4% бюллетеней, то во втором опросы прочат ему 58,8%. Андрей Бабиш, которому в первом туре досталось 34,99% голосов, во втором может набрать 41,2%.

Грязная предвыборная кампания к этой пятнице обострилась до предела. Как пишет ТАСС со ссылкой на новостной портал aktualne.cz, накануне второго тура от имени генерала чешским абонентам приходили фейковые СМС с приглашением «получить оружие для мобилизации на Украине». А Андрей Бабиш рассказал, что его жена получила конверт с боевым патроном и анонимными угрозами. Генерал обвинял миллиардера в «постоянной лжи». Последний заявлял, что его оппонент поддержал вторжение в Чехословакию в 1968 году и сравнивал соперника (не в качестве комплимента) с президентом РФ Владимиром Путиным, также выходцем из силовых структур.

61-летний Петр Павел — сын офицера и кадровый военный с разнообразным опытом службы: и в военной разведке, и в миротворческой миссии ООН в Югославии, и в Министерстве обороны. 68-летний Андрей Бабиш — ушедший в политику бизнесмен. Долларовый миллиардер, бывший министр финансов. В 2011 году «чешский Трамп», как его нередко называют СМИ, создал популистскую партию «Акция недовольных граждан». Когда-то выступал за укрепление отношений с Россией. В 2017 году на четыре года занял кресло премьера.

Ситуация на Украине стала для каждого из кандидатов поводом для критики соперника.

«Не втяну Чехию в войну. Я дипломат. Не военный. Президент Бабиш»,— гласит один из предвыборных плакатов. «Кто-то в Чехии распространяет сообщения о том, что если Павел будет избран, он втянет страну в войну. Это абсолютная чушь. Как солдат, я знаю, что такое война, и я никому бы ее не желал. Я бы никогда этого не допустил»,— парировал генерал.

Эта тема получила развитие на теледебатах в прошлое воскресенье. Когда у Андрея Бабиша спросили, должна ли Чехия направить своих военных для участия в гипотетическом конфликте в случае нападения на Польшу или страны Балтии, то кандидат оказался категоричен: «Совершенно точно нет. Я хочу мира, я не хочу войны. Я категорически против того, чтобы направлять на войну наших детей или детей наших женщин». Его оппонент напомнил об уставе НАТО: «Если мы член организации, мы не только пользуемся коллективной безопасностью, но и должны быть готовы что-то давать со своей стороны. Наша обязанность — принять участие в коллективном ответе, если кто-то атакован».

Забывшему о евроатлантической солидарности экс-премьеру пришлось на следующий день оправдываться, что «он даже в мыслях не хотел представлять себе Третью мировую».

Однако его уже услышали и на родине, и за рубежом. «Народу Чехии, нашим очень хорошим друзьям в Чехии хочу сказать одно: если на свободу, суверенитет, территориальную целостность Чехии будут покушаться внешние силы, литовцы встанут в строй плечом к плечу с вами»,— поторопился заверить глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Галина Дудина