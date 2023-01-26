Адвоката возвращают домой

Саратовский областной суд отпустил под домашний арест обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере адвоката Вадима Маркелова. Он содержался под стражей с начала февраля прошлого года. Следствие считает, что господин Маркелов вместе со своей знакомой Еленой Сорокиной, осуществлявшей бухгалтерский учет в нескольких предприятиях общепита, похитил у этих организаций не менее 52 млн руб. Вадим Маркелов не признает вину во вменяемом ему преступлении в полном объеме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Петунин Фото: Сергей Петунин

Саратовский адвокат Вадим Маркелов, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации средств, добытых преступным путем (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), отпущен из СИЗО1 Саратова под домашний арест. Решение вчера принял Саратовский областной суд. Инстанция отказалась удовлетворять ходатайство следствия о продлении срока содержания господина Маркелова под стражей, ссылаясь на то, что следствие не предоставило достаточных обоснований для этого.

Как следует из судебного постановления (копия имеется в распоряжении „Ъ“), следствие просило суд продлить срок содержания обвиняемого под арестом до 31 марта этого года включительно. В качестве обоснования ходатайства следователь указал, что ему вменяется тяжкое преступление, предусматривающее наказание до 10 лет лишения свободы, а также то, что господин Маркелов может оказывать влияние на свидетелей и потерпевших, а также угрожать им.

Судья областного суда Светлана Гоголева пришла к выводу, что «в ходатайстве следователя не содержится убедительных доводов, из которых следовало бы, что избрание иной меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, не обеспечит надлежащее поведение Маркелова на данной стадии производства по делу».

Руководитель юридической компании «Маркелов групп» Вадим Маркелов был задержан по подозрению в мошенничестве 31 декабря 2021 года, 2 февраля того же года Волжский районный суд Саратова принял решение о заключении его под стражу. Тогда же была помещена под домашний арест специалист по бухгалтерскому учету Елена Сорокина, которую следствие считает сообщницей господина Маркелова.

По версии следствия, адвокат «вступил в преступный сговор» с госпожой Сорокиной, которая занималась бухгалтерским учетом в пяти организациях, занимавшихся реализацией продукции общественного питания и, «злоупотребив доверием руководителей данных организаций», похитил с их расчетных счетов не менее 52 млн руб. «Денежные средства были перечислены указанными лицами на личные расчетные банковские счета, которыми злоумышленники распорядились по своему усмотрению»,— отметили в Следственном комитете.

Заявление о мошенничестве подал совладелец саратовских франшиз сети ресторанов KFC Виктор Захаров. Ему и его отцу Михаилу Захарову принадлежат несколько компаний, которые, согласно классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД), занимаются управлением ресторанами и доставкой продуктов питания. Среди них ООО «Сандерс», ООО «Чикен», ООО «Чикен Лайк», ООО «Чикен Перч», ООО «Байтс», ООО «Баскет» и другие. Сам господин Захаров уголовное дело в отношении адвоката не комментирует.

У Вадима Маркелова были многолетние партнерские отношения с Захаровыми, которые также предоставляют телекоммуникационные услуги (ООО «Ренет ком») и занимаются издательской деятельностью — ООО «СарБК».

Предварительное расследование уголовного дела было завершено 23 декабря прошлого года, с 30 декабря Вадим Маркелов знакомится с материалами дела, состоящего из 25 томов. Завершение следственных действий стало, в том числе, основанием для изменения меры пресечения, суд счел, что в связи с этим необходимость содержания обвиняемого под стражей отпала.

Адвокат господина Маркелова Андрей Морозов удовлетворен решением суда. «Следствие окончено, доказательства собраны и приобщены к делу, свидетели допрошены. Во вторник, 31 января, Вадим Маркелов выходит из-под стражи. Мы по-прежнему настаиваем на полной невиновности и на том, что имели место исключительно гражданско-правовые отношения и экономический спор. Готовимся к судебным заседаниям»,— пояснил господин ­Морозов.

Сергей Петунин