Домам меняют фамилию

Власти Саратова пытаются переименовать улицу Сакко и Ванцетти в центре города. Комиссия по топонимике мэрии согласовала новое название для улицы — Дмитриевская. Это обосновали возвращением к исконным названиям. Против переименования выступили общественники и краеведы. Они мотивировали свою позицию тем, что улица в центре Саратова носит это название 95 лет, и оно стало для него историческим и принесло городу всесоюзную известность. Для окончательной смены названия улицы не хватает соответствующего документа за подписью главы Лады Мокроусовой. По информации градозащитников, процесс переименования сейчас приостановлен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вопрос о переименовании улицы Сакко и Ванцетти поднимался уже несколько раз

Фото: Денис Жабкин, Жабкин Денис Вопрос о переименовании улицы Сакко и Ванцетти поднимался уже несколько раз

Фото: Денис Жабкин, Жабкин Денис

Члены градозащитного общественного совета при Саратовской облдуме выступили против переименования улицы Сакко и Ванцетти в Саратове. Об этом заявил председатель совета Владимир Лешуков. От лица совета он заявил, что общественники не поддерживают переименование улицы в Дмитриевскую, поскольку настоящее название стало историческим и увековечено в стихотворении Константина Симонова «Сакко и Ванцетти», в письмах и воспоминаниях первого космонавта Юрия Гагарина, который учился в саратовском индустриальном техникуме, расположенном на этой улице.

В начале недели саратовские общественники узнали, что городская комиссия по топонимике единогласно проголосовала за изменение названия улицы Сакко и Ванцетти на Дмитриевскую. По данным «Ъ», этот вопрос не обсуждался с жителями и предпринимателями, работающими на этой улице. Ранее вопрос о переименовании неоднократно отклонялся.

Саратовские общественники обратились в адрес главы города Лады Мокроусовой с открытым письмом с просьбой оставить улице название Сакко и Ванцетти.

Активисты мотивируют свою позицию тем, что название Сакко и Ванцетти улица в центре города носит 95 лет. До этого в течение короткого времени она сменила несколько наименований. Изначально улица называлась Дмитриевской — в честь жены советника казенной палаты и благотворительницы Марии Дмитриевой, пожертвовавшей средства для возведения колокольни Александро-Невского кафедрального собора (был снесен в ранее советское время). Это название не прижилось, и жители начали именовать улицу Малой и Большой Дворянской, затем Большой Кострижной — от слова «кострига» (отход канатного и прядильного производства). В 1911 году Саратовская городская дума предложила присвоить улице новое название — в честь писателя Льва Толстого, однако в этом ей было отказано. В августе 1927 года, когда в США шел суд над американскими анархистами итальянского происхождения Никола Сакко и Бартоломео Ванцетти, обвиненными в разбойном нападении на кассира фабрики и его охранника и приговоренными к смертной казни (впоследствии приговор сочли неправосудным), коллектив промышленно-кооперативной артели «Глобус» предложил переименовать Большую Кострижную улицу в честь «участников движения за права рабочих Сакко и Ванцетти». Предложение поддержали, и улица получила современное название.

Руководитель общества «Пешка (экскурсии по Саратову)» Павел Баркетов и краевед Мария Салий называют спорным вопрос о том, какое название считать более историческим. «Пробыв под именем Сакко и Ванцетти с 1927 года почти целый век (намного больше, кстати, чем под названием Дмитриевская, которое, по утверждению саратовского краеведа Е.К.Максимова, использовалось крайне редко и вскоре было заменено сначала на Дворянскую, а потом на Большую Кострижную), получив благодаря именам Сакко и Ванцетти если не всемирную, то уж точно всесоюзную известность в связи с публикацией знаменитого стихотворения Константина Симонова... эта улица заслужила, чтобы название в честь американских борцов за права рабочих получило больше оснований считаться историческим, чем название в честь фамилии жены никому не известного саратовского чиновника 19го века»,— говорится в их открытом обращении на имя госпожи ­Мокроусовой.

Когда в российских городах в 1990е годы началась кампания по возвращению исторических, дореволюционных названий, улица Сакко и Ванцетти в Саратове избежала переименования, однако ей пытались присвоить новое имя в 2000х. Предлагалось назвать улицу именем писателя Михаила Булгакова или политика Владимира Жириновского, однако эти предложения не поддержали. Улицы Сакко и Ванцетти есть в нескольких десятках городов России, в некоторых из них (Иванове, Тюмени) есть отдельно улица Сакко и улица Ванцетти.

После возникновения общественного резонанса администрация Саратова и городская Общественная палата разослали в СМИ комментарии сторонников пере­именования. Председатель городской Общественной палаты, ректор консерватории Александр Занорин называет «Дмитриевскую» исконным названием улицы. Доцент кафедры «Архитектура» СГТУ Лариса Тарасова указывает на необходимость «возвращаться к историческим истокам, не забывать о наследии наших предков», а также указывает на важность использования русских, а не заимствованных наименований, и «помнить выдающихся личностей нашего города и страны». Директор музея-усадьбы Чернышевского Елена Манова считает, что называть улицы нужно «именами людей, напрямую внесших вклад в развитие города, как это когда-то делала наша землячка Мария Федоровна Дмитриева». Информацию о том, за какой счет будет производиться смена аншлагов на домах, в мэрии не озвучивали.

Председатель совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в Саратовской области Валерий Баглай предложил переименовать Сакко и Ванцетти в улицу Константина Симонова. «В Саратове имеется архитектурный памятник — дом, в котором жил поэт, памятник самому поэту. Считаю, что его имя нужно увековечить и в названии одной из центральных улиц нашего города»,— отметил господин Баглай.

Член градсовета при облдуме Денис Жабкин предположил, что, судя по появлению новых вариантов названий улицы, «поставлена задача переименовать ее во что бы то ни стало». «Хочу напомнить, что улица Булгакова в Саратове уже существует, а назвать Сакко и Ванцетти именем Симонова, я считаю, будет буквально плевком в сторону поэта, который в своем знаменитом стихотворении так и писал: … „Едва ли дождутся, чтоб мы в городке своем ту улицу переименовали!“» — заявил общественник.

Председатель градсовета Владимир Лешуков сообщил, что процесс переименования «пока приостановлен». «Ждем от мэрии более внятного и определенного решения»,— добавил он. В администрации Саратова не стали отвечать на вопрос «Ъ», принято ли окончательное решение о переименовании улицы, предложив «следить за актуальной информацией на официальном сайте». До конца вчерашнего дня сообщений о принятых решениях по этому вопросу не ­появилось.

Марина Ковалева