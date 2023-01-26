Хинштейн рассказал о порядке штрафов за репост материалов «Медузы»

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что россиян будут штрафовать за репосты материалов «Медузы» (издание признано нежелательным сегодня, 26 января, ранее Минюст признал его иноагентом), если они были сделаны после того, как изданию присвоили статус нежелательного. Также будут штрафовать тех, кто делал репосты материалов издания до 26 января, в случае отказа удалять их после полученного предупреждения от Роскомнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Хинштейн

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Александр Хинштейн

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Да, действительно, теперь все материалы "Медузы" являются материалами нежелательной организации, а значит запрещается их распространение вне зависимости от периода публикации. Но это не означает, что все, кто ранее делился этими материалами, автоматически попадают под штрафы»,— написал господин Хинштейн в Telegram.

«Закон говорит о том, что штрафные санкции могут быть наложены за неудаление или несвоевременное удаление такой запрещенной информации в ответ на ранее направленное требование Роскомнадзора»,— добавил господин Хинштейн. Уголовная ответственность также грозит тем, кто оказывает финансовую поддержку нежелательной организации.

«Медузу» признали нежелательной сегодня, 26 января. В июле 2022 года основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин написал жалобу генпрокурору Игорю Краснову и попросил признать издание нежелательным. По его мнению, работа «Медузы» «негативно сказывается на обороноспособности страны». Иностранным агентом издание признали в апреле 2021 года.

Анастасия Ларина