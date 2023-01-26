Татарстан решил не тянуть с раисом

Президент Татарстана станет главой (раисом) республики уже через десять дней. Такие поправки к региональной конституции были одобрены в четверг Госсоветом при девяти голосах против. Также республика уберет из основного закона упоминания суверенитета и договора о разграничении полномочий с федеральным центром. В самом конце 2022 года Госсовет принял другие поправки, согласно которым звание президента сохранялось за Рустамом Миннихановым до выборов-2025. Ускоренный отказ от президентского статуса эксперты связывают с тем, что «Москва заняла принципиальную позицию».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рустаму Минниханову совсем скоро придется привыкнуть к новому наименованию его должности

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Рустаму Минниханову совсем скоро придется привыкнуть к новому наименованию его должности

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Согласно принятому 26 января закону «О внесении изменений в Конституцию Республики Татарстан», через десять дней должность руководителя региона будет называться «глава (раис)». Таким образом, хотя и с опозданием, Татарстан выполнил новый федеральный закон о публичной власти в регионах, который предписывал субъектам РФ до 1 января 2023 года привести свои законы в соответствие с новым документом и, в частности, отказаться от наименования «президент». Татарстан оставался единственным регионом, где сохранялось это наименование.

На сессии Госсовета законопроект представил глава комитета по госстроительству Альберт Хабибуллин. Он назвал этот документ «компромиссным, учитывающим мнение и позиции всех заинтересованных сторон», отметив, что при его разработке учитывалось мнение прокуратуры, и предложил не открывать прения по этому вопросу. «Я предлагаю поддержать предложение комитета, чтобы сейчас не политизировать этот вопрос. Без выступлений»,— настоял спикер Госсовета Фарид Мухаметшин.

В первом чтении проект поддержали 76 депутатов, 8 — были против и 1 — воздержался. На поправки ко второму чтению отвели всего полчаса, но таковых не поступило. Во втором чтении было 76 голосов за, 6 — против и 2 — воздержались, а в целом изменения в конституцию поддержали 73 депутата при 9 против и 1 воздержавшемся.

Напомним, что 23 декабря 2022 года Госсовет Татарстана уже вносил изменения в конституцию. Именно тогда появилось дополнительное наименование главы региона — «раис» (с арабского переводится как «председатель, начальник»), но при этом депутаты приняли решение о «переходном положении», согласно которому президент Рустам Минниханов сохранит название своей должности вплоть до очередных выборов 2025 года. Поправки вызвали бурную дискуссию, но господин Минниханов призвал депутатов не допустить, чтобы кто-то подумал, будто Татарстан «восстал» в условиях специальной военной операции. Республика должна «найти компромисс с федеральным центром», поддержал его первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев.

При рассмотрении новых поправок Рустам Минниханов выступать не стал. А Альберт Хабибуллин пояснил, что от «переходного положения» пришлось отказаться «после проведения дополнительных консультаций». В результате было решено «начать использовать новое наименование должностного лица после вступления в силу рассматриваемого законопроекта», сказал депутат. Напомним, что ранее сенатор и соавтор закона о публичной власти Андрей Клишас заявлял, что «Татарстан должен выполнять положения федерального закона точно в установленный срок» и «это касается всех положений федерального законодательства».

Корректировке подверглись и другие статьи конституции. Так, была отредактирована ст. 1, которую прежде нельзя было менять без проведения референдума: из нее исключили упоминание суверенитета и договора о разграничении полномочий с федеральным центром (первое соглашение было заключено в 1994 году, второе — в 2007 году сроком на десять лет). Теперь Татарстан — «демократическое правовое государство в составе РФ», а его государственность выражается в «наличии своей территории, населения, системы органов государственной власти, своей конституции и законодательства, государственных языков и государственных символов».

Утратившими силу признаны 25 положений конституции. Среди них, например, статьи о гражданстве Татарстана и о конституционном суде республики. Исключена также норма о том, что республика «отвергает насилие и войну как средство разрешения споров между государствами и народами». Кроме того, власти региона лишаются полномочий по согласованию кандидатуры прокурора республики, а Госсовет Татарстана не сможет толковать республиканские законы.

Наконец, изъято из конституции и требование о том, чтобы кандидаты на пост главы республики владели обоими государственными языками — русским и татарским. Теперь в ней говорится лишь, что глава (раис) «использует» госязыки в своей работе.

В то же время снимаются ограничения по количеству сроков нахождения у власти одного и того же лица, поэтому Рустам Минниханов, уже дважды избиравшийся президентом, сможет пойти и на следующие выборы.

Господин Минниханов подписал закон о поправках в день принятия. Новая редакция конституции Татарстана вступит в силу с 6 февраля 2023 года.

Политолог Константин Калачев считает, что решение сразу же отказаться от президентского статуса было принято после того, как Рустам Минниханов 23 января встретился с Владимиром Путиным. «Надо соответствовать ожиданиям президента»,— поясняет эксперт. Он указывает, что теперь Татарстан «такой же субъект, как и все, но который смог что-то выторговать».

«Насколько я знаю, было сильнейшее давление из Москвы. Хотя предварительно была компромиссная договоренность, что статус президента сохраняется до 2025 года и ряд других статей конституции не будут резаться по живому»,— говорит политолог Руслан Айсин. По его словам, «Москва заняла принципиальную позицию», из-за чего Госсовет «не смог проявить политическую субъектность» и «поднял руки». Эксперт сравнивает эту ситуацию с тем, как в 2017 году Татарстан вынужден был согласиться с добровольным изучением в республике татарского языка. «Но тогда решение депутатов было единогласное, а сейчас, несмотря на то что ситуация более жесткая, девять депутатов проявили принципиальность»,— заключает господин Айсин.

Кирилл Антонов, Казань