США заявили о готовности смягчить санкции против России ради мирных переговоров по Украине

Заместитель главы Госдепартамента США Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты готовы смягчить санкции против России ради «серьезных переговоров» по Украине и вывода оттуда российских войск. Кроме того, госпожа Нуланд сообщила, что США не успеют отправить танки Abrams на Украину к весне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктория Нуланд

Фото: Roman Gritsyna / AP Виктория Нуланд

Фото: Roman Gritsyna / AP

«В контексте российского решения вести серьезные переговоры и вывести свои силы с Украины и вернуть территории я бы, разумеется, приветствовала бы ослабление санкций»,— сказала Виктория Нуланд на слушаниях в сенате (трансляцию вел Independent). По словам госпожи Нуланд, аналогичной позиции придерживается госсекретарь Энтони Блинкен.

Ранее сегодня, 26 января, США включили в санкционный список вице-премьера и главу Минпромторга Дениса Мантурова, главу ФСИН Аркадия Гостева, главу Татарстана Рустама Минниханова, а также бизнесмена Сергея Адоньева. Под ограничения также попали «дочки» «Интерроса», а также компании, связанные с ЧВК «Вагнера».

26 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему неинтересно встречаться с российским президентом Владимиром Путиным и вести с ним переговоры для решения конфликта. Он допускал мирное урегулирование только в случае вывода российских войск с украинских территорий.

Что происходит на 337-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина