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Коммерсантъ FM
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Фильмы о Гарри Поттере удалят из «Кинопоиска» и «Амедиатеки» 31 января

Из библиотеки онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» по требованию правообладателя 31 января удалят восемь фильмов о Гарри Поттере. Уведомление об этом появилось в веб-версии сервиса и на страницах самих фильмов. Фильмы «Фантастические твари и где они обитают» и «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» также доступны к просмотру только до конца января.

Уберут фильмы и из библиотеки стримингового сервиса «Амедиатека», который обладает правами на этот контент Warner Bros, доступный к просмотру на «Кинопоиске» через расширенную подписку «Плюс».

Серия романов о Гарри Поттере стала недоступной в электронных каталогах MyBook и «ЛитРес» 8 апреля 2022 года. Снятие с продажи серии романов также связано с решением правообладателя.

Фильмы иностранного производства пропадают из большинства российских онлайн-кинотеатров, поскольку многие компании еще в марте прошлого года заявили, что прекращают лицензировать контент для зрителей из России.

Подробнее — в материале «Ъ» «Кино проходит мимо платформ».

Милена Костерева

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