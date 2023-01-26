На Кубани не будут вводить новые ограничения в рамках среднего уровня реагирования

Ситуация в Краснодарском крае находится под контролем и не требует дополнительных ограничений в рамках среднего уровня реагирования. Об этом сообщила пресс-служба администрации Кубани.

Обстановку в регионе обсудили в ходе заседания оперативного штаба региона с губернатором Вениамином Кондратьевым и представителями служб безопасности.

«Важно не терять бдительность, делать все, чтобы жители и гости края чувствовали себя в полной безопасности. В готовности должны находиться все силы и средства для реагирования на любые возможные происшествия»,— отметил глава региона.

Средний уровень реагирования был введен в Краснодарском крае указом президента РФ Владимира Путина осенью 2022 года. В рамках действия режима на Кубани создали оперштаб, куда вошли руководители территориальных органов МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии, представители Министерства обороны Российской Федерации, органов публичной власти и других организаций. Средний уровень реагирования подразумевает охрану общественного порядка и военных объектов, особый режим въезда и выезда в регион, ограничения на передвижения по его территории, особый режим работы объектов связи, транспорта, энергетики и коммуникаций.

Анастасия Донскова

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