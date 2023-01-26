Сильный снегопад ожидается в Нижнем Новгороде

Коммунальные службы Нижнего Новгорода готовятся к очередному сильному снегопаду. По прогнозам синоптиков, он начнется вечером 26 января и будет идти весь следующий день. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

«В городе дежурят 112 комбинированных дорожных машин, в случае усиления непогоды к уборке будут подключат дополнительную технику и дорожных рабочих»,— сказал директор департамента Андрей Курочкин.

Как ранее сообщалось, этой зимой с улиц Нижнего Новгорода вывезли более 844 тыс. кубометров снега – это более 55 тыс. самосвалов.

Анастасия Еремина