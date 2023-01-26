Прилепин заключил контракт с Росгвардией и отправился в зону спецоперации

Сопредседатель партии «Справедливая Россия—За правду» Захар Прилепин отправился в зону военной операции, где будет выполнять боевые задачи. Об этом сообщили «РИА Новости» и ТАСС в пресс-службе Захара Прилепина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Захар Прилепин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Захар Прилепин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Поскольку Захар Прилепин начинал военную службу в составе ОМОНа, то он заключил контракт о военной службе с Росгвардией. По данным «Осторожно, Media», он уже находится в зоне военной операции.

«Палата депутатов партии СРЗП, штабы ЗП, Фонд Захара Прилепина продолжат оказывать всестороннюю поддержку СВО»,— отметили в пресс-службе господина Прилепина.

По данным из открытых источников, Захар Прилепин был призван на военную службу в ряды ВС в 1994 году, после служил в ОМОНе, принимал участие в первой чеченской кампании (1996 год), а также в конфликте после провозглашения независимости ДНР и ЛНР в 2014 году.

С декабря 2015 года Захар Прилепин являлся советником главы ДНР Александра Захарченко. Дослужился до звания майора сухопутных войск. С февраля 2021 года является сопредседателем партии СРЗП. Помимо политической деятельности занимался литературной, среди его работ — романы «Патологии», «Санькя», «Грех», «Некоторые не попадут в ад» и другие.

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Мария Федотова