В Новороссийске учителя взяли под стражу по подозрению в откровенных фотосессиях с учеником

В Новороссийске учителя географии одной из местных школ заключили под стражу по подозрению в проведении откровенных фотосессий с учеником девятого класса. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

В отношении преподавателя возбудили уголовное дело. Квалификация преступления не уточняется. Как стало известно в соцсетях, 49-летний учитель предлагал своему ученику за деньги участие в эротических фотосессиях. Встречи проходили по выходным на съемной квартире. За один сеанс преподаватель платил мальчику от 3 до 5 тыс. руб. При этом подросток был в маске. Эти встречи происходили на протяжении полугода, но в декабре прошлого года мальчик отказался участвовать в фотосессиях, запросив повышение оплаты. Учитель отказался платить больше и встречи прекратились.

Школьник стал прогуливать уроки, из-за чего его вызвали на педсовет в ПДН. В ходе проверки в телефоне мальчика обнаружили переписку с преподавателем. У учителя провели обыск и нашли фото и видео подтверждения происходивших событий.

В настоящее время идет расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего.

Анастасия Донскова

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