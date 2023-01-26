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Коммерсантъ FM
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IDC: поставки смартфонов в прошлом году оказались худшими с 2013 года

Глобальные поставки смартфонов в 2022 году составили 1,21 млрд устройств, что на 13% меньше, чем в 2021 году, и является самым низким показателем с 2013 года. Такие данные в своем отчете приводит аналитическая компания IDC. При этом в четвертом квартале, обычно самом удачном для производителей смартфонов из-за рождественских праздников, поставки упали по сравнению с прошлым годом на 18,3% — до 300,3 млн штук.

Более того, результат четвертого квартала оказался хуже, чем третьего. «Мы никогда не видели, чтобы поставки в праздничный квартал были ниже, чем в предыдущем квартале. Однако ослабление спроса и высокий объем запасов на складах вынудили поставщиков резко сократить поставки,— объясняет итоги квартала директор по исследованиям IDC Набила Попал.— Интенсивные продажи и рекламные акции в течение квартала способствовали истощению существующих запасов, а не стимулировали рост отгрузок».

В «большой тройке» производителей смартфонов, по итогам отчетного периода, изменений не произошло, и она продолжает контролировать больше половины мирового рынка. Крупнейшим производителем смартфонов остается Apple. Американская компания поставила в четвертом квартале 72,3 млн iPhone, что на 14,9% хуже показателя последнего квартала 2021 года. Рыночная доля Apple по итогам квартала — 24,1%. На 2-м месте располагается Samsung с рыночной долей 19,4%. Поставки южнокорейского производителя упали на 15,6%, до 58,2 млн смартфонов. Замыкает тройку корпорация Xiaomi (11% рынка), которая отгрузила в четвертом квартале 33 млн смартфонов, что на 26,3% меньше, чем в конце 2021 года.

Кирилл Сарханянц

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