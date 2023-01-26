Найденная в парке человеческая нога привела петербургских полицейских к телу в реке

Полиция Санкт-Петербурга обнаружила в реке Ивановке (приток Дудергофского канала) труп мужчины в стадии сильного разложения. К телу полицейских привела ранее найденная местной жительницей человеческая нога в прилегающем парке.

Как сообщает Piter.Tv со ссылкой на собственный источник, сообщение о найденной у дома № 58 по улице Добровольцев поступило в полицию еще 25 января. Прибывший на место наряд после осмотра местности обнаружил труп мужчины на вид около 40-45 лет. Тело отправили в морг для установления точной причины смерти.

Ранее в том же парке в середине января прохожий обнаружил человеческую голову в пакете. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

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