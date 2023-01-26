Минимальный продуктовый набор в Ростовской области подорожал за год на 3,4%

Стоимость минимального продуктового набора в Ростовской области в декабре 2022 года выросла на 3,4% по сравнению с аналогичным показателем декабря 2021 года, следует из данных, опубликованных Ростовстатом.

По данным органа статистики, в декабре стоимость минимального продуктового набора в Ростовской области составила 5,2 тыс. руб., и это на 1,1% больше, чем в ноябре. По сравнению с концом 2021 года показатель вырос на 3,4%.

Рост цен на минимальный набор продуктов в Ростовской области оказался чуть медленнее, чем в среднем по России (+4,3% за год). Среди субъектов ЮФО наибольший рост наблюдается в Астраханской области (+5,1%).

Стоимость минимального набора продуктов питания является одним из показателей для анализа ценовых процессов в России. В его состав включено 33 наименования продовольственных товаров, в том числе мясо, масло, молоко, сыр, яйца, чай, хлеб, овощи и др.

Кристина Федичкина