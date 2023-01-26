Суд отправил под домашний арест экс-директора новосибирского театра «Красный факел» по делу о хищении

Новосибирский суд не удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу экс-директора Новосибирского государственного академического театра «Красный факел» Александра Кулябина, обвиняемого в хищениях. Суд отправил его под домашний арест до 23 марта.

Судья установила для Александра Кулябина ряд ограничений: среди прочего ему запрещено покидать квартиру, общаться с фигурантами дела. Контроль за соблюдением обвиняемым условий домашнего ареста суд возложил на уголовно-исполнительную инспекцию ФСИН.

Александра Кулябина задержали во вторник, 24 января, сотрудники новосибирских управлений ФСБ и МВД. Бывшему директору «Красного факела» вменили в вину растрату вверенных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы).

По данным источников «Ъ», знакомых с материалами дела, Александр Кулябин якобы незаконно выплачивал надбавку к зарплате своему сыну Тимофею Кулябину, который работал в этом же театре главным режиссером. Согласно подсчетам следствия, за несколько лет сумма «бонусных выплат» составила около 1,8 млн руб. После того как эти факты выявила проверка, директор театра возместил ущерб региональному министерству культуры за счет средств «Красного факела».

Александр Кулябин возглавлял «Красный факел» с 1999 года. В прошлом году его отправили в отставку. Немногим ранее театр отменил январские и февральские показы спектаклей «Онегин» и «Дикая утка» бывшего главного режиссера Тимофея Кулябина. В апреле 2022 года Тимофей Кулябин, критиковавший действия российских властей на Украине, покинул пост главного режиссера.

Константин Воронов, Новосибирск