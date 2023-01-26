Бывший первый вице-премьер Удмуртии Александр Свинин стал торгпредом РФ в Индонезии

Бывший первый заместитель председателя правительства Удмуртии Александр Свинин занял пост торгового представителя России в Индонезии. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эдуард Карипов Фото: Эдуард Карипов

«Большая честь для меня получить новое назначение от председателя правительства как торгового представителя России в Индонезии, крупнейшей экономике Юго-Восточной Азии. Спасибо моим коллегам из министерства промышленности и торговли России за поддержку и доверие»,— написал господин Свинин в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Напомним, Александр Свинин занимал пост первого заместителя председателя правительства Удмуртии с осени 2017 года по 30 ноября 2020 года. Он покинул должность в связи с назначением торгпредом РФ в Сингапуре, после чего стал торговым представителем и на Филиппинах.