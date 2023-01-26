В Ростовской области на срочную военную службу планируют призвать 5 тыс. человек

В ходе весенней призывной кампании в Ростовской области на срочную военную службу планируется призвать около 5 тыс. граждан. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Весенний призыв в России будет проводиться с 1 апреля по 15 июля. Призыву подлежат граждане 1996 — 2005 годов рождения.

«Граждане, призванные на военную службу, будут отправлены во все виды и рода вооруженных сил РФ и другие части, воинские формирования и органы»,— сказано в отчете на сайте регионального правительства. При этом почти 60% от общего количества призванных направят в воинские части, дислоцированные на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Во время осенней призывной кампании из региона были призваны около 4 тыс. человек. Тогда замгубернатора Ростовской области Вадим Артемов подчеркивал, что срочники не будут участвовать в специальной военной операции и проходить службу на территориях Донецкой и Луганской народных республик, в Запорожской и Херсонской областях.

Кристина Федичкина