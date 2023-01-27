Утомительный Морис

В прокат вышел анимационный фильм «Изумительный Морис» Тоби Генкеля и Флориана Вестерманна — экранизация детской книжки Терри Пратчетта о говорящем коте и его друзьях, разумных крысах. Рассказывает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Несмотря на присутствие говорящих зверушек, ленту можно назвать детским мультиком только формально

Фото: Cantilever Group Несмотря на присутствие говорящих зверушек, ленту можно назвать детским мультиком только формально

Фото: Cantilever Group

Тех, кто знаком с творчеством Терри Пратчетта, конечно, не удивит, что «Изумительный Морис» только формально является детским мультиком. Да, его постер украшает обаятельный рыжий котик с пушистым хвостом, а среди действующих лиц преобладают говорящие зверушки, но также там имеется и Смерть собственной персоной вместе со своим младшим товарищем Крысиной Смертью. Сценарий же, в котором Пратчетт значится одним из четырех соавторов, по большей части состоит из монологов и диалогов, изобилующих игрой слов и сложносочиненными остротами, характерными для его стиля и много теряющими в переводе. В оригинале все эти словесные кружева озвучили лучшие представители «британской коммуналки»: Хью Лори в роли говорящего кота Мориса, Дэвид Теннант, Дэвид Тьюлис, Эмилия Кларк, Джемма Артертон, Хью Бонневилль и другие. В русском же дубляже свой голос главному герою подарил Сергей Бурунов, но остальной каст далеко не такой звездный.

С самых первых кадров авторы дают понять, насколько же ироничное зрелище нам предстоит. Фильм стартует вовсе не со знакомства с титульным героем, а с совсем другим персонажем, мистером Кроликом из книжки «Приключения мистера Кролика», которую читает рассказчица Малисия. Она тут же объясняет, что история мистера Кролика — это рамочный прием, а заодно и что такое, собственно, «рамочный прием». Ведь что лучше подходит для семейного киноразвлечения, чем хорошая доза интертекстуального анализа прямо с порога? К моменту, когда прозвучит пятая постмодернистская шутка — примерно на пятой минуте хронометража,— из кинозала захочется выйти на воздух и немного побыть в тишине, где никто не острит, но тут, по счастью, Малисия наконец уступает место на экране Морису.

Даже в том сказочном мире, где он обитает, говорящие животные — такая же редкость, как в нашем, но Морис еще и очень сметливый. Он зарабатывает себе на пропитание тем, что предлагает жителям деревень и городков избавление от крыс. Несмотря на щедрую плату, очевидно, что один кот, даже изумительный, справиться с их нашествием не может, и тут на сцену выходит паренек по имени Кит, который, прямо как гаммельнский крысолов, гипнотизирует их звуком своей дудочки и уводит за собой, а иногда даже заманивает в реку, где они благополучно тонут. Но у Мориса есть маленький секрет: крысы-то, оказывается, тоже говорящие и находятся в сговоре с ним и Китом, а прибыль от своей аферы делят на всех. При чем тут книжка про мистера Кролика? А ее крысы когда-то нашли на свалке и уверовали в существование утопического мира, где животные ходят на двух ногах, носят одежду и мирно сосуществуют с людьми. Они надеются туда добраться, скопив достаточно денег, а хитрый Морис поддерживает их веру, хотя прекрасно знает, что в книжке нет ни слова правды.

Собрав плату с очередных наивных поселян, вся компания отправляется в город, который выглядит весьма перспективным для их бизнеса. Но вот незадача: оказывается, там уже побывали крысоловы и уничтожили всех грызунов, однако еда продолжает исчезать, так что в городе царит настоящий голод. Морис и компания решают разобраться, в чем же дело, и знакомятся с дочкой местного бургомистра Малисией — да-да, той самой, которая оказывается не только рассказчицей, но и непосредственной героиней этой истории, по поводу чего снова и снова ломает четвертую стену и выдает очередной поток метакомментариев. Кит, разумеется, в нее влюбляется, но только потому, что так положено по закону жанра, а не потому, что находиться в ее обществе хоть сколько-нибудь легко и приятно.

Подчеркнутая осведомленность о собственных тропах и клише и игра с ними — совсем не новость для анимации. На этом во многом строился успех «Шрека» и его продолжений. Но первый фильм этой франшизы вышел двадцать два года назад, когда такое было еще в новинку, а главное — его создатели все-таки знали меру, не превращая настойчивое подмигивание зрителям постарше из приправы в основное блюдо. В «Изумительном Морисе» же персонажи ни словечка не произносят — и вообще ничего не делают — в простоте, при этом они не настолько обаятельны и интересны, чтобы это можно было воспринимать с сочувствием. Здесь имеется впечатляющий антагонист — таинственный Крысиный Король, но на пути к финальному противостоянию авторы постоянно отвлекаются на жонглирование религиозными и мессианскими аллюзиями (да, у крыс есть свой пророк, и у него с Морисом мировоззренческий конфликт). Поклонники Пратчетта всех возрастов наверняка останутся довольны, а вот остальным мультфильм покажется вовсе не таким изумительным, как его создателям.