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Утомительный Морис

На экраны вышла анимационная экранизация Терри Пратчетта

В прокат вышел анимационный фильм «Изумительный Морис» Тоби Генкеля и Флориана Вестерманна — экранизация детской книжки Терри Пратчетта о говорящем коте и его друзьях, разумных крысах. Рассказывает Юлия Шагельман.

Несмотря на присутствие говорящих зверушек, ленту можно назвать детским мультиком только формально

Несмотря на присутствие говорящих зверушек, ленту можно назвать детским мультиком только формально

Фото: Cantilever Group

Несмотря на присутствие говорящих зверушек, ленту можно назвать детским мультиком только формально

Фото: Cantilever Group

Тех, кто знаком с творчеством Терри Пратчетта, конечно, не удивит, что «Изумительный Морис» только формально является детским мультиком. Да, его постер украшает обаятельный рыжий котик с пушистым хвостом, а среди действующих лиц преобладают говорящие зверушки, но также там имеется и Смерть собственной персоной вместе со своим младшим товарищем Крысиной Смертью. Сценарий же, в котором Пратчетт значится одним из четырех соавторов, по большей части состоит из монологов и диалогов, изобилующих игрой слов и сложносочиненными остротами, характерными для его стиля и много теряющими в переводе. В оригинале все эти словесные кружева озвучили лучшие представители «британской коммуналки»: Хью Лори в роли говорящего кота Мориса, Дэвид Теннант, Дэвид Тьюлис, Эмилия Кларк, Джемма Артертон, Хью Бонневилль и другие. В русском же дубляже свой голос главному герою подарил Сергей Бурунов, но остальной каст далеко не такой звездный.

С самых первых кадров авторы дают понять, насколько же ироничное зрелище нам предстоит. Фильм стартует вовсе не со знакомства с титульным героем, а с совсем другим персонажем, мистером Кроликом из книжки «Приключения мистера Кролика», которую читает рассказчица Малисия. Она тут же объясняет, что история мистера Кролика — это рамочный прием, а заодно и что такое, собственно, «рамочный прием». Ведь что лучше подходит для семейного киноразвлечения, чем хорошая доза интертекстуального анализа прямо с порога? К моменту, когда прозвучит пятая постмодернистская шутка — примерно на пятой минуте хронометража,— из кинозала захочется выйти на воздух и немного побыть в тишине, где никто не острит, но тут, по счастью, Малисия наконец уступает место на экране Морису.

Даже в том сказочном мире, где он обитает, говорящие животные — такая же редкость, как в нашем, но Морис еще и очень сметливый. Он зарабатывает себе на пропитание тем, что предлагает жителям деревень и городков избавление от крыс. Несмотря на щедрую плату, очевидно, что один кот, даже изумительный, справиться с их нашествием не может, и тут на сцену выходит паренек по имени Кит, который, прямо как гаммельнский крысолов, гипнотизирует их звуком своей дудочки и уводит за собой, а иногда даже заманивает в реку, где они благополучно тонут. Но у Мориса есть маленький секрет: крысы-то, оказывается, тоже говорящие и находятся в сговоре с ним и Китом, а прибыль от своей аферы делят на всех. При чем тут книжка про мистера Кролика? А ее крысы когда-то нашли на свалке и уверовали в существование утопического мира, где животные ходят на двух ногах, носят одежду и мирно сосуществуют с людьми. Они надеются туда добраться, скопив достаточно денег, а хитрый Морис поддерживает их веру, хотя прекрасно знает, что в книжке нет ни слова правды.

Собрав плату с очередных наивных поселян, вся компания отправляется в город, который выглядит весьма перспективным для их бизнеса. Но вот незадача: оказывается, там уже побывали крысоловы и уничтожили всех грызунов, однако еда продолжает исчезать, так что в городе царит настоящий голод. Морис и компания решают разобраться, в чем же дело, и знакомятся с дочкой местного бургомистра Малисией — да-да, той самой, которая оказывается не только рассказчицей, но и непосредственной героиней этой истории, по поводу чего снова и снова ломает четвертую стену и выдает очередной поток метакомментариев. Кит, разумеется, в нее влюбляется, но только потому, что так положено по закону жанра, а не потому, что находиться в ее обществе хоть сколько-нибудь легко и приятно.

Подчеркнутая осведомленность о собственных тропах и клише и игра с ними — совсем не новость для анимации. На этом во многом строился успех «Шрека» и его продолжений. Но первый фильм этой франшизы вышел двадцать два года назад, когда такое было еще в новинку, а главное — его создатели все-таки знали меру, не превращая настойчивое подмигивание зрителям постарше из приправы в основное блюдо. В «Изумительном Морисе» же персонажи ни словечка не произносят — и вообще ничего не делают — в простоте, при этом они не настолько обаятельны и интересны, чтобы это можно было воспринимать с сочувствием. Здесь имеется впечатляющий антагонист — таинственный Крысиный Король, но на пути к финальному противостоянию авторы постоянно отвлекаются на жонглирование религиозными и мессианскими аллюзиями (да, у крыс есть свой пророк, и у него с Морисом мировоззренческий конфликт). Поклонники Пратчетта всех возрастов наверняка останутся довольны, а вот остальным мультфильм покажется вовсе не таким изумительным, как его создателям.

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