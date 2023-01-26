Песков: Зеленский перестал быть оппонентом для Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывания президента Украины Владимира Зеленского касательно переговоров. В интервью Sky News тот заявил, что ему неинтересно встречаться с президентом России Владимиром Путиным и проводить с ним переговоры. Также он сказал, что глава России для него «никто».

«Не уверен, что требуется ответ. Мы помним предвыборные обещания Зеленского. Он не решил проблему Донбасса, не выполнил Минск и даже не собирался выполнять. Он сам давно перестал быть оппонентом для Путина»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

Накануне Владимир Зеленский в ответ на вопрос о переговорах с Владимиром Путиным сказал, что ему неинтересно встречаться с российским лидером. Господин Зеленский добавил, что не понимает, кто принимает решения в России.

19 января на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе Владимир Зеленский сделал аналогичное заявление. «Я не уверен, что тот президент России, который иногда появляется на хромакее, что это он и есть. Я не совсем до конца понимаю, что он живой»,— сказал он. В ответ в Кремле заявили, что господину Зеленскому нужно осознать, что «Россия и Путин есть и будут». Дмитрий Песков также говорил, что Владимир Путин и Владимир Зеленский не разговаривали несколько лет.

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