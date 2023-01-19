Песков посоветовал Зеленскому осознать, что Путин и Россия есть и будут

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит осознать, что Владимир Путин есть и будут. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Ранее сегодня, 19 января, господин Зеленский в ходе выступления в Давосе усомнился в том, что Владимир Путин жив и с ним можно вести переговоры.

«И понятно, что чисто психологически господин Зеленский предпочитал бы, чтобы ни России, ни Путина не было, но чем раньше он осознает, чем раньше украинский режим осознает, что Россия и Путин есть и будут, и что рано или поздно придется отказываться от всего российского, тем лучше для такой страны, как Украина»,— сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

Дмитрий Песков добавил, что требования России так или иначе будут достигнуты. Чем раньше украинские власти проявят готовность учесть эти требования, тем быстрее Украина «приступит к восстановлению», отметил пресс-секретарь.

Сегодня на полях Всемирного экономического форума в Давосе Владимир Зеленский сказал, что не в знает, кто принимает решения в России, и с кем в связи с этим необходимо вести переговоры для урегулирования конфликта. «Я не уверен, что тот президент России, который иногда появляется на хромакее, что это он и есть. Я не совсем до конца понимаю, что он живой»,— сказал украинский президент.

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