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Коммерсантъ FM
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Песков сообщил, что Путин не разговаривал с Зеленским несколько лет

Президент России Владимир Путин не разговаривал со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским последние несколько лет. Это следует из заявления пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

«РИА Новости» спросили у представителя Кремля, действительно ли у Владимира Путина не было никаких контактов с Владимиром Зеленским в течение последних лет. «Верно»,— ответил он.

Первый и пока что последний раз действующие президенты России и Украины виделись в Париже в 2019 году на саммите в нормандском формате. В нем также участвовали бывший канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон. Двухсторонняя встреча господина Путина и господина Зеленского тет-а-тет длилась около 15 минут.

После саммита главы России и Украины созванивались в феврале и июле 2020 года. После этого сообщений о каких-либо контактов между ними не поступало.

Дарья Эрозбек

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