Музей «Уралкалия» вошел в топ-10 корпоративных музеев России

Музейно-выставочный центр «Уралкалия» вошел в топ-10 первого рейтинга Всероссийского конкурса «Корпоративный музей», в котором принимали участие проекты 112 корпоративных музеев со всей страны. Рейтинг был составлен по итогам четырех сезонов в период с 2018 по 2022 год. Конкурс проходил при поддержке Министерства культуры РФ и Российского комитета Международного совета музеев.

Музей компании стал лауреатом в номинации «Развитие кадрового потенциала» с проектом «Я б в калийщики пошел», а также в номинации «Общественное признание», в которой голосовали посетители сайта конкурса. Корпоративный музей «Уралкалия» также был отмечен в числе лучших в номинации «Открытие года» с проектом «Рожденный солью: здесь вся соль – здесь вся суть!».

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Ирина Константинова, директор по персоналу и коммуникациям ПАО «Уралкалий»:

– Высокая оценка корпоративного музея «Уралкалия» подтверждает его уникальность и общественную значимость не только для жителей Березников и Соликамска, но и всей страны. Наш музей – единственный в России, где можно ознакомиться с историей Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, а также зарождения и развития калийной промышленности.

Музей калийной промышленности в Соликамске был открыт в 1933 году, обновлен в 2021 году. Площадь выставочного пространства составляет 450 кв. м, общий фонд экспонатов – 23 тыс. единиц хранения, представлено около 1 тыс. уникальных экспонатов, 6 авторских диорам и инсталляций, 20 мультимедийных комплексов. Музей «Уралкалия» в Березниках был открыт в 1993 году, обновлен в 2013-м. На площади в 524 кв. м представлены коллекции маркшейдерского и геологического оборудования, палеонтологические и геологические собрания, исторические документы, макеты с мультимедийными инсталляциями и виртуальной реальностью. Сегодня музейно-выставочный центр «Уралкалия» – это современная площадка для интерактивных профориентационных мероприятий, презентаций, видеолекций, корпоративных мероприятий в формате квестов, мастер-классов, экскурсий и семейных игровых программ.

ООО "Уралкалий"