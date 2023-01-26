Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Politico: в ЕС хотят начать антимонопольное расследование против Microsoft

Еврокомиссия собирается начать антимонопольное расследование против Microsoft, связанное с ее корпоративным мессенджером и сервисом видеосвязи Microsoft Teams. Об этом в среду, 25 января, написало издание Politico со ссылкой на неназванные источники.

По их данным, расследование связано с жалобой, поданной другим корпоративным мессенджером — Slack еще в 2020 году. Slack обвинил Microsoft в злоупотреблении доминирующим положением на рынке и навязывании своим бизнес-клиентам собственного сервиса Teams. Речь шла о том, что Microsoft привязала его к пакету Office 365 и продает их как единый продукт. Теперь, по данным источников Politico, Еврокомиссия собирается ускорить изучение этого вопроса и уже готовит отправку Microsoft уведомления о претензиях — это будет означать начало официального расследования.

В Еврокомиссии отметили, что продолжают изучать эту жалобу. В Microsoft ситуацию никак не прокомментировали.

Яна Рождественская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...