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Пельменная в Кинеле стала успешным проектом социального предпринимательства

Проект «Вкус из детства» предпринимателя из Кинеля Светланы Романовой в 2022 году стал одним из 45 победителей конкурса грантов для представителей социального бизнеса в Самарской области. Средства гранта позволят обновить культовую городскую пельменную. Об этом сообщает регинальное Минэкономразвтия.

«На средства гранта приобретут тестомесильную и тестораскаточную машины, а также пароконвектомат, который позволит расширить меню и даже готовить блюда для диетического питания»,– говорится в сообщении.

Фото: Минэкономразвития Самарской области

Светлана Романова рассказывает, что придумала проект «Вкус из детства», чтобы продолжить семейную традицию лепки пельменей и подачи их к домашнему обеду. Меню заведения представлено блюдами русской кухни.

«Всегда хотела, чтобы в моей столовой можно было поесть привычную, вкусную, домашнюю еду. Участвуя в конкурсе, я даже проект свой назвала "Вкус детства"»,– приводятся в сообщении слова Светланы Романовой.

На предприятии более половины сотрудниц представляют социально незащищенную категорию населения. Среди них – матери-одиночки, многодетные матери и работники предпенсионного возраста.

В Самарской области ежегодно проводится конкурс грантов для представителей социального бизнеса. Предпринимателям, которые имеют статус социального предприятия, предоставляется до 500 тыс. руб. на развитие собственных проектов.

В минувшем году в регионе были предоставлены гранты на проекты создания детских центров дополнительного образования, реабилитации детей и взрослых, оказания услуг людям с ограниченными возможностями здоровья и создания рабочих мест для социально уязвимых категорий граждан. В текущем году в Самарской области также проводится конкурс грантов для представителей социального бизнеса.

Для того, чтобы получить статус социального предприятия, следует обратиться в региональный центр «Мой бизнес» по адресу г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211 или в Информационно-консалтинговое агентство Самарской области по тел. (846)2540971. Также информацию можно получить по адресу электронной почты: info@ikaso63.ru. Перечень инструментов поддержки для социальных предпринимателей размещен на едином портале господдержки.

Евгений Чернов

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