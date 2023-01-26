Вину списали на пострадавших

Участники массовой аварии в Адыгее на трассе М4 «Дон», которая произошла три года назад и унесшее жизни двух человек, обратились к депутату Госдумы за помощью в объективном расследовании причин ДТП. Парламентарий направил соответствующий депутатский запрос прокурору республики. Жертвы аварии считают, что столкновение произошло по вине дорожников, которые допустили наличие гололеда на федеральной трассе. Следователи назвали виновниками ДТП самих водителей, не соблюдавших скоростной режим в условиях плохой видимости и сложной дорожной обстановки. Юристы уверены, что следствие не должным образом провело процессуальную проверку, игнорировав необходимые экспертизы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майкоп БезФормата Фото: Майкоп БезФормата

Депутат Госдумы РФ Сергей Обухов направил депутатский запрос в адрес прокурора Адыгеи Игоря Шевченко по вопросу якобы ненадлежащего расследования должностными лицами полиции и территориальных органов Следственного комитета России причин произошедшего три года назад смертельного ДТП на трассе М4 «Дон». Как говорится в документе (есть в распоряжении «Ъ-Кубань»), к парламентарию обратилась потерпевшая в массовой аварии, случившейся 17 января 2020 года в районе Адыгейска, и указала на то, что следователем Тахтамукайского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Адыгее, проводившим доследственную проверку в отношении работников эксплуатирующего в момент ДТП федеральную трассу ООО «Дорснаб» (оказание услуг ненадлежащего качества, повлекших смерть двух и более человек, ч. 3 ст. 238 УК РФ), неоднократно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

«Заявительница, приводя в обращении подробные доводы, полагает, что расследование уголовного дела и проведение по нему доследственной процессуальной проверки ведется ненадлежащим образом. В связи с этим, она просит взять расследование уголовного дела и проведение доследственной проверки на личный контроль органов прокуратуры», - говорится в тексте депутатского запроса. Сергей Обухов просит Игоря Шевченко принять необходимые меры прокурорского реагирования, а также взять на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту массового ДТП и проведения доследственной проверки в отношении работников ООО «Дорснаб».

Как писал «Ъ-Кубань», резонансное ДТП произошло около 07.30 утра 17 января 2020 года в районе Адыгейска на трассе М4 «Дон». По причине тумана и гололеда столкнулись несколько десятков автомобилей. На место ЧП выезжал министр МВД Адыгеи Владимир Алай. Два человека погибли: один мужчина — на месте аварии, второй — в больнице от кровопотери. Всего в ДТП пострадали 10 человек, среди которых двое несовершеннолетних.

Обратившаяся к парламентарию женщина на условиях анонимности рассказала «Ъ-Кубань», что 17 января 2020 года рано утром она с двумя детьми ехала в Краснодар из Горячего Ключа. По ее словам, дорога была сухая, но в районе Адыгейска на трассе начался гололед, вследствие чего в автомобиль заявительницы въехало другое авто, что повлекло массовую аварию с участием 32 машин. В итоге женщину увезли с места ДТП в медицинское учреждение Адыгейска, где у нее зафиксировали перелом двух ребер и разрыв легкого, что квалифицировано как тяжкий вред здоровью. На протяжении трех лет пострадавшая женщина требует возбудить уголовное дело в отношении сотрудников дорожной организации «Дорснаб», которые, по ее словам, не обеспечили нормативное содержание трассы, вследствие чего и произошла массовая авария.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Некоторые автомобили после аварии не поддавались восстановлению

Фото: Майкоп БезФормата Некоторые автомобили после аварии не поддавались восстановлению

Фото: Майкоп БезФормата

«Во всех показаниях участников ДТП указано, что был сильный гололед, но сотрудники Следственного комитета не хотят возбуждать уголовное дело по факту оказания услуг ненадлежащего качества и не назначают экспертизы, необходимые для оценки качества выполненных подрядчиком работ по содержанию трассы и качества используемых противогололедных материалов», - рассказала собеседница «Ъ-Кубань». По ее словам, привлечь виновных в оказании услуг ненадлежащего качества необходимо для того, чтобы подобные смертельные аварии не повторялись, а также, чтобы добиться компенсации морального и материального вреда, поскольку автомобиль женщины после аварии не поддается восстановлению.

Как сообщили «Ъ-Кубань» в СУ СК России по Республике Адыгея, по факту произошедшей аварии следователем МО МВД «Адыгейский» все же было возбуждено уголовное дело по факту нарушения лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть, сопряженного с оставлением места его совершения (п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Что касается доследственной проверки в отношении работников ООО «Дорснаб», то, по информации следственного органа, в возбуждении уголовного дела было отказано, поскольку отсутствует причинно-следственная связь между действиями подрядчика по обработке дорожного покрытия и наступившими последствиями в виде смерти и причинения тяжкого вреда здоровью участникам ДТП.

Причиной ДТП, по данным следствия, являлось несоблюдение участниками дорожного движения скоростного режима в условиях плохой видимости и имеющейся дорожной обстановке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В момент ДТП был сильный туман и гололед. По словам пострадавших, очень сложно было, выйдя из машин, устоять на скользкой дороге

Фото: Майкоп БезФормата В момент ДТП был сильный туман и гололед. По словам пострадавших, очень сложно было, выйдя из машин, устоять на скользкой дороге

Фото: Майкоп БезФормата

Партнер адвокатского бюро «Правовой статус» Алексей Иванов считает, что следственные органы вместо установления истинных причин массового ДТП, ограничились констатацией общеизвестного факта. «Кто-то первый нарушил правила дорожного движения, что повлекло за собой нарушение ПДД другими участниками дорожного движения. Я вижу здесь неполноту проведения процессуальной проверки, и вместо того, чтобы выяснять причины несоответствия качества дорожного полотна нормативам, следователи списали вину на первого водителя, нарушившего правила дорожного движения», - говорит адвокат.

По словам господина Иванова, не сомнения, что в материалах проверки отсутствует нормальная экспертиза, которая бы подтверждала, либо опровергала факт несоответствия дорожного полотна в месте совершения ДТП установленным стандартам. «В частности, должна быть проведена экспертиза о соответствии дорожного полотна надлежащему качеству, причем в условиях максимально приближенным к тем, когда произошло ДТП. Я рискую предположить, что в материалах доследственной проверки по ч. 3 ст. 238 УК РФ такая экспертиза отсутствует. Поэтому, на мой взгляд, отсутствие причинно-следственной связи между ДТП и наступившими последствиями следователь установил “на глаз”. Ведь гораздо проще искать виновника ДТП в числе тех, кто его совершил, нежели заниматься качественной процессуальной проверкой условий, в которых передвигались участники аварии», - подытожил юрист.

Алексей Иванов считает, что добиваться пострадавшим в массовом ДТП компенсации морального и материального вреда можно только после установления факта ненадлежащего исполнения подрядной организацией своих обязанностей по нормативному содержанию автодороги.

Адвокат Александр Валявский считает, что доказать нарушения сотрудников ООО «Дорснаб» будет крайне сложно. «Для этого нужно проводить собственную экспертизу, но ее необходимо было делать сразу на месте. Добиться компенсации материального и морального вреда участники аварии могут только с водителя-виновника ДТП», - резюмировал юрист.

Дмитрий Михеенко