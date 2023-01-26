В Новоуральске простятся с погибшим на спецоперации бойцом ЧВК «Вагнер»

Боец ЧВК «Вагнер» из Новоуральска (Свердловская область) 31-летний Олег Ларин погиб в ходе специальной военной операции, сообщил во «ВКонтакте» глава Новоуральского ГО Вячеслав Тюменцев. В ряды компании свердловчанин вступил добровольцем 30 октября.

Военный погиб 7 декабря под Артемовском от кровопотери после осколочного ранения. Его посмертно наградили медалью. Прощание с Олегом Лариным проходит сегодня, 26 января.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал о гибели на спецоперации 34-летнего мобилизованного из Новоуральска Дмитрия Сметанина.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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