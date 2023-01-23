Мобилизованный из Новоуральска погиб на военной спецоперации на Украине

В ходе специальной военной операции на Украине погиб 34-летний мобилизованный из Новоуральска (Свердловская область) Дмитрий Сметанин. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил мэр Вячеслав Тюменцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Страница главы Новоуральского ГО Вячеслава Тюменцева во «ВКонтакте» Фото: Страница главы Новоуральского ГО Вячеслава Тюменцева во «ВКонтакте»

Дмитрий Сметанин окончил в Новоуральский технологический колледж. Работал на ООО «Бетам» электрогазосварщиком. Последнее время трудился слаботочником в ООО «ЕКБ Электро». В рамках частичной мобилизации его призвали 27 сентября.

«Все знали его как доброго и отзывчивого человека, который любил жизнь и шёл по ней с улыбкой. У него было очень много планов, которые, к сожалению, не успел осуществить»,¬– написал мэр Новоуральска.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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