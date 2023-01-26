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обновлено 10:00

Cкончался бывший начальник отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры края

23 января 2023 года ушел из жизни ветеран правоохранительных органов Прикамья Владимир Грязев. С конца 1980-х годов он работал в следственных органах прокуратуры региона. Возглавлял отдел по расследованию особо важных уголовных дел следственного управления прокуратуры Пермской области, а затем и края. Сотрудники отдела занимались расследованием самых сложных и резонансных преступлений: бандитизма, убийств, коррупции. После образования следственного управления следственного комитета при прокуратуре региона старший советник юстиции Грязев руководил аналогичным подразделением в новом ведомстве, в котором был одним из самых опытных и авторитетных сотрудников.

Фото: страница Владимира Грязева в соцсети

Фото: страница Владимира Грязева в соцсети

В апреле 2009 года Владимир Грязев вышел на пенсию, но затем продолжил службу в органах прокуратуры, работал в прокуратуре Индустриального района и прокуратуре Перми, где занимался надзором за следствием и дознанием. Сотрудникам СМИ господин Грязев запомнился как открытый, настроенный на взаимодействие руководитель.

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