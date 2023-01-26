Спрос на специалистов со знанием китайского языка вырос в Новосибирске в 27 раз

Количество вакансий с требованием знания китайского языка увеличилось в Новосибирске в 2022 году в 27 раз по сравнению с 2021 годом, рассказали в hh.ru. Всего в регионе было открыто более 600 таких вакансий.

В целом по России спрос на специалистов с китайским языком увеличился в 26 раз. Наибольший спрос отмечен в сфере логистики и ВЭД – там число вакансий «с китайским» увеличилось в 24,8 раз. Также высокий рост отмечен сфере IT – в 14,9 раз, в розничной торговле – в 22,9 раз, сфере приборостроения – 22,7 раз.

Рост спроса продолжился и в январе 2023 года. Так, в Новосибирске в этом месяце искали переводчика со знанием китайского языка, менеджера по закупкам и логистике, говорящего на китайском, делопроизводителя, специалиста по работе с иностранными контрагентами, специалиста нормативно-справочной информации, преподавателя китайского языка и др. Средняя предлагаемая зарплата для новосибирских специалистов со знанием китайского составила в январе 66,4 тыс. руб., отметили аналитики

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Оксана Павлова