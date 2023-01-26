Поставщик МВД оказался дважды подследственным

Как стало известно “Ъ”, СКР возбудил второе уголовное дело о мошенничестве в отношении Сергея Крохина, главы и основателя ООО «Лан-Проект», до недавнего времени считавшегося крупным поставщиком программного обеспечения и IT-оборудования для правоохранительных и силовых ведомств. По версии следствия, бизнесмен похитил более 25 млн руб. на поставках в МВД аппаратно-программных комплексов для анализа данных мобильных устройств. Его защита утверждает, что предполагаемый расхититель в последнее время нуждался не в деньгах, а главным образом — в помощи врачей-онкологов.

Новое уголовное дело было возбуждено несколько дней назад Мещанским межрайонным следственным отделом ГСУ СКР по Москве, который разбирается с деятельностью «Лан-Проекта» с лета прошлого года. Речь в нем идет о госконтракте на поставку так называемых аппаратно-программных комплексов для съема, исследования и анализа данных мобильных устройств, заключенном между ООО и МВД РФ 30 апреля 2021 года. По версии следствия, двое обвиняемых — гендиректор фирмы Крохин и начальник отдела криминалистической техники и специальных программных комплексов Антон Евгращенков — «заведомо знали», что не смогут предоставить полиции оборудование в заявленной конфигурации. Тем не менее руководимые «корыстными интересами» коммерсанты «сформировали преступный умысел на хищение денежных средств МВД» путем обмана министерства и предоставления ему «менее ценного товара».

Как следует из материалов, бизнесмены сначала сорвали отведенный им по договору четырехмесячный срок поставки, а затем еще и «обманули» официального представителя заказчика. В сентябре 2021 года они пригласили ответственного сотрудника МВД в свой офис на проспекте Маршала Жукова в Москве и продемонстрировали ему образцы программных комплексов, умело исказив при этом их возможности и технические характеристики. Таким образом, разрешение на поставку было получено, комплексы отправили и установили в 17 подразделениях МВД, а уже в начале октября того же года министерство полностью рассчиталось с «Лан-Проектом», отправив на его счет 25 млн 896 тыс. руб. Интересно, что подрядчики при этом согласились выплатить небольшую неустойку в 134 тыс. руб., предусмотренную в контракте за срыв оговоренного изначально срока.

Стоит отметить, что после возбуждения этого уголовного дела следствию не пришлось заботиться о мере пресечения для обвиняемых. Дело в том, что еще летом прошлого года господа Крохин и Евгращенков были задержаны и обвинены Мещанским отделом СКР в аналогичном преступлении — особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с денежными средствами МВД. Потерпевшим от хищений коммерсантов в первом эпизоде, по версии следствия, было Северо-Кавказское управление материально-технического обеспечения МВД РФ.

В июле 2022 года оба предполагаемых расхитителя по ходатайству следствия были отправлены Мещанским райсудом Москвы под домашние аресты, которые пришлось в очередной раз продлить. Фигурантам по решению суда запрещены любые контакты со свидетелями по уголовным делам, им не разрешается пользоваться интернетом и мобильной связью, поэтому каждое продление домашнего ареста коммерсанты регулярно, хотя и безрезультатно, обжалуют в Мосгорсуде.

Особенно преуспел в этом 61-летний Сергей Крохин. Его защита на процессах утверждает, что у следствия нет никаких доказательств причастности клиента к хищениям, «кроме экспертного заключения и показаний двух свидетелей, которые даже не назвали его фамилию», а ходатайство о продлении ареста всякий раз «удовлетворяется райсудом формально». По словам представителя господина Крохина, и оставаясь на свободе он не станет скрываться или оказывать давление на свидетелей хотя бы потому, что страдает онкологическим заболеванием в третьей стадии и нуждается в первую очередь в операции. «Наложенный судом запрет на прогулки наносит непоправимый вред его здоровью, а согласования со следователем каждой поездки в больницу стали еще более тяжелой проблемой»,— отмечает защитник.

ООО «Лан-Проект» под руководством Сергея Крохина работает с 2004 года и специализируется на разработке программного обеспечения и установке IT-оборудования для силовых и правоохранительных структур. Фирма, например, монтировала системы обеспечения пожарной безопасности по заказу московского ГУ МЧС и разрабатывала шифровальные средства и информационные системы для Центра по лицензированию, сертификации и защите гостайны ФСБ. Согласно ее финансовой отчетности, в 2021 году компания выполнила заказов на 1,7 млрд руб., получив при этом прибыль в 79,4 млн руб.

Сергей Машкин